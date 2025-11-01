LA PARTITA – Napoli-Como 0-0, gara a reti bianche al Maradona

Il Napoli non va oltre lo 0-0 al Maradona contro il Como.
PRIMO TEMPO
Al 25’ calcio di rigore per il Como per un fallo di Milinkovic-Savic su Morata, dal dischetto si fa trovare ancora pronto il portiere che para il tiro di Morata. Al 31’ tiro dalla distanza di McTominay, ci arriva Butez. Como molto propositivo nella prima frazione del gioco, Napoli molto impegnato in fase difensiva. Al 45’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 48’ termina il primo tempo.
SECONDO TEMPO
Al 56’ tiro a giro di Politano in area, salva Butez. Al 71’ cross di Politano su Hojlund che effettua un colpo di testa, intercetta ancora Butez. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 93’ termina il la gara.
IL TABELLINO
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola (46′ Gutierrez); Anguissa, Gilmour (37′ Elmas), McTominay; Politano (87′ Lobotka), Hojlund (87′ Lucca), Neres (73′ Lang). All. Conte.
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic (71′ Posch), Ramon, Kempf (8′ Carlos), Valle; Caqueret (71′ Da Cunha), Perrone; Addai (82′ Rodriguez), Paz, Diao; Morata (82′ Douvikas). All. Fabregas.
Arbitro: Zufferli.
Ammoniti: Perrone (C), Anguissa (N), Smolcic (C), Politano (N), Elmas (N).
Mariano Potena