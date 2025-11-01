IN EVIDENZA

LA PARTITA – Napoli-Como 0-0, gara a reti bianche al Maradona

Mariano Potena 1 Novembre 2025 0 57 sec read

Il Napoli non va oltre lo 0-0 al Maradona contro il Como.

PRIMO TEMPO

Al 25’ calcio di rigore per il Como per un fallo di Milinkovic-Savic su Morata, dal dischetto si fa trovare ancora pronto il portiere che para il tiro di Morata. Al 31’ tiro dalla distanza di McTominay, ci arriva Butez. Como molto propositivo nella prima frazione del gioco, Napoli molto impegnato in fase difensiva. Al 45’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 48’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 56’ tiro a giro di Politano in area, salva Butez. Al 71’ cross di Politano su Hojlund che effettua un colpo di testa, intercetta ancora Butez. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 93’ termina il la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola (46′ Gutierrez); Anguissa, Gilmour (37′ Elmas), McTominay; Politano (87′ Lobotka), Hojlund (87′ Lucca), Neres (73′ Lang). All. Conte.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic (71′ Posch), Ramon, Kempf (8′ Carlos), Valle; Caqueret (71′ Da Cunha), Perrone; Addai (82′ Rodriguez), Paz, Diao; Morata (82′ Douvikas). All. Fabregas.

Arbitro: Zufferli.

Ammoniti: Perrone (C), Anguissa (N), Smolcic (C), Politano (N), Elmas (N).

Mariano Potena

Commenti

Mariano Potena

View More Posts

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Koulibaly, Di Lorenzo, Rui e Fabian disastrosi. Gattuso e Valeri ci mettono il resto…

Meret 5,5: con i piedi fa veramente tanta fatica. Probabilmente avrebbe potuto spingere di più sul primo gol. Di Lorenzo 4,5: disastroso, da due suoi […]

22 Novembre 2020 0 1 min read

De Laurentiis vuole Chiesa, ma la Fiorentina si chiude a riccio

Secondo il portale Firenzeviola.it, De Laurentiis ha cercato in tutti i modi di avere Chiesa. La Fiorentina difficilmente lo cede ma, a quanto sembra, l’offerta […]

18 Luglio 2017 0 18 sec read

CALCIOMERCATO NAPOLI – Noa Lang a un passo, in giornata si può già chiudere l’affare

Sia Sky che il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà sono concordi nel ritenere Noa Lang molto vicino al Napoli.Operazione da circa 28 milioni di […]

24 Giugno 2025 0 36 sec read

Editoriale del Lunedì – Il Napoli, di riffa o di raffa, è a soli tre punti dal quarto posto, assurdo non credere nella rimonta

Gli azzurri, reduci dalla vittoria in extremis contro la Salernitana, sono a Riad per disputare la final four di Supercoppa italiana, un trofeo che potrebbe […]

15 Gennaio 2024 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui