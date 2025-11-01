NEWS

McTominay su Conte: “Mi chiede sempre di più, il Napoli deve alzare il livello”

Vincenzo Letizia 1 Novembre 2025 0 29 sec read

Scott McTominay, protagonista del nuovo corso azzurro, ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Napoli-Como. Il centrocampista scozzese ha sottolineato la voglia di crescere sotto la guida di Antonio Conte: «Ci sono stati molti cambiamenti, devo dimostrare tutto me stesso. Il mister mi chiede sempre di più, dobbiamo alzare il nostro livello». L’ex Manchester United ha riconosciuto come la squadra stia attraversando una fase di costruzione, ma con grande determinazione: «Abbiamo perso giocatori importanti, ma il gruppo è forte e può sopperire. L’obiettivo è rendere al massimo, individualmente e collettivamente, per riportare il Napoli ai vertici».

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Koulibaly: “Napoli nel mio destino. Faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi”

Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Mattino. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono felice a Napoli perché vivo in una […]

1 Aprile 2015 0 1 min read

(Foto e video) – Giaccherini incontra Sarri e la squadra

Dopo l’ufficializazione di Giacherini, il club azzurro ha oubblicato sul proprio profilo Twitter, anche un’ immagine del nuovo acquisto con Sarri e un video dell’incontro […]

16 Luglio 2016 0 15 sec read

Cagliari-Napoli, Benitez pensa ad una staffetta in attacco…

Rafa Benitez staseriamente pensando di schierare Duvan Zapata al posto del pipita Higuain a Cagliari per far rifiatare l’argentino dopo l’impegno di coppa. In attacco […]

18 Aprile 2015 0 18 sec read

Ferlaino: “Col Napoli ho rimesso, ma sono felice perchè ho vinto 2 scudetti”

A Marte Sport Live su Radio Marte è intervenuto Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli “E’ bello incontrare gli amici. Oggi ci sono anche tanti […]

18 Gennaio 2019 0 45 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui