Caso Kvaratskhelia – De Laurentiis avverte il PSG: “Per prendere il georgiano occorrono 90 milioni cash”

Come saprete già, nella giornata di ieri, è scoppiata la bomba Kvaratskhelia, ma Capodanno è passato da un pò. Ironia a parte, le voci su una possibile partenza del numero 77 azzurro si stanno rincorrendo continuamente, a Napoli non si parla d’altro, tuttavia l’offerta fatta recapitare dal padre e dal procuratore del georgiano non è di 80 milioni, come sembrava, bensì di soli 45, cifra bassissima per il club di De Laurentiis , il quale ha dichiarato di aprire una trattativa, soltanto sulla base di 90 milioni di euro cash. L’esterno mancino ha rifiutato la proposta di un ingaggio di 5,5 mln + bonus, avendo avuto dalla società transalpina un’ offerta molto più allettante che si aggira sui 9/10 milioni. Dunque, il presidente ha fatto capire che non si dicuterà nemmeno della cessione del calciatore, alle condizioni del club parigino che, se intende acquistarlo veramente, dovrà rilanciare di molto. Siamo, pertanto di fronte ad un ennesimo caso che, dentro o fuori, dovrà risolversi in breve tempo, perchè il Napoli è in lotta per traguardi ambiziosi e non può sottostare alle bizze di chicchessia.

Fonte : Repubblica