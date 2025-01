ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs VERONA – “Vendetta, tremenda vendetta” Gli azzurri intendono restituire pan per focaccia agli scaligeri

Malgrado, attualmente, tiene banco la vicenda, Kvaratskhelia, incombe il posticipo di domenica sera tra il Napoli e il Verona, valido per la ventesima giornata di serie A. I partenopei ripartiranno, come ad inizio campionato, affrontando la compagine di Zanetti, la quale, all’andata, rifilò ben tre palloni agli azzurri, facendo,addirittura, temere il peggio, per il prosieguo del torneo, tuttavia quello non era il vero Napoli. Infatti, sappiamo bene cosa è successo da allora, gli uomini di Conte, nelle restanti 18 gare hanno collezionato ben 44 punti, assestandosi al primo posto in classdifica, dove sono rimasti da soli, per nove turni di fila. Una sconfitta umiliante che gli azzurri vogliono assolutamente “vendicare”, restituendo pan per focaccia agli scaligeri. Per quanto concerne l’undici che scenderà in campo, a Fuorigrotta, alle 20,45 di dopodomani, il mister salentino, riproponendo l’ormai collaudato modulo 4/3/3, ritrovando Olivera, si affiderà ai soliti titolari, ossia Meret tra i pali, davanti al quale ci saranno, oltre all’uruguagio, Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus, mentre nella zona mediana gli immancabili Anguissa, Lobotka e Mc Tominay. In attacco, il tridente sarà composto da Politano, Lukaku e Neres. Nel caso in cui l’ex interista non fosse ancora disponibile, spazio a Raspadori. Kvaratskhelia, forse, non sarà neanche in panchina, per affaticamento muscolare, secondo la versione del club. Dal canto suo, il tecnico dei veronesi, affidansosi al 3/4/2/1, dovrebbe schierare Montipò in porta, con il terzetto difensivo formato da Dawidowicz, Coppola e Ghilardi; nella linea mediana favoriti Tchatchoua, Belahyane, Duda e Lazovic. In avanti pronti Suslov e Kastanos a supporto dell’unica punta Tengstedt. Dunque, queste le probabili formazioni :

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Neres, Lukaku, Raspadori/Politano

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Lazovic; Suslov, Kastanos; Tengstedt

E’ l’ora, come ogni settimana, di ricordare le statistiche del match tra campani e veneti: Napoli e Verona si sono scontrati, in passato, in 4 competizioni, fra A, B, Coppa Italia e Divisione Nazionale, per complessive 91 partite. Il bilancio vede i partenopei in netto vantaggio dall’alto delle 46 vittorie conseguite contro 19, 26, invece pareggi. In totale 143 gol fatti per i partenopei e 76 quelli subiti. Detto del match di andata, nello scorso campionato, al Maradona, la formazione allora allenata da Calzona, il 4 febbraio del 2024, si impose per 2 a 1. Tenendo conto dei precedenti ricchi di gol si pronostica una gara assai spettcolare nella quale, entrambe le contendenti potrebbero andare a segno ma il pronostico, naturalmente non dà scampo agli scaligeri, almeno sulla carta. Direttore dell’incontro srà il signor Zufferli di Udine, arbitro emergente.