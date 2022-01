Napoli- Riprende oggi la preparazione degli azzurri, per Osimhen una nuova maschera più comoda e più leggera

Archiviati i due giorni di riposo, seguiti al successo con i granata salernitani, il Napoli, agli ordini di mister Spaletti, orfano dei nazionali, riprende quest’oggi la preparazioni, in quel di Castel Volturno. A partire dall’allenamento odierno, l’attaccante nigeriano Victor Osimhen indosserà una nuova maschera protettiva, molto più comoda e leggera, Questa pausa giunge a proposito, dato che consentirà a ritrovare la forma fisica di quei calciatori che sono usciti da poco da stop forzati per via di infortuni o Covid-19. Lo stesso bomber, ex Lille, ritornato in campo dopo 60 giorni di inattività, avrà un po’di tempo in più per riprendere lo stato di forma abituale, al fine di presentarsi nelle migliori condizioni, alla ripresa del campionato a Venezia. Assenti all’allenamento odierno, come detto, quei giocatori chiamati dalle rispettive selezioni del loro paese, quindi non ci saranno i vari Ospina e Lozano, impegnati in Sud America con Messico e Colombia, Insigne, Meret e Di Lorenzo, che sono a Coverciano per lo stage organizzato dal ct azzurro Roberto Mancini.