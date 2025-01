Carlo Alvino, Luigi De Magistris, Ciro Troise, Antonio Petrazzuolo, Giovanni Scotto e l’Avvocato Gargiulo a Terzo Tempo

Carlo Alvino a Terzo Tempo: “De Laurentiis torna in Italia il 18gennaio. Commissione da nababbi per il papà di Kvara e il suo agente daparte del PSG”



Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo CalcioNapoli, trasmissione in onda su Televomero:“De Laurentiis torna in Italia il 18 gennaio. Non so quali sono idesideri di Conte sul mercato, leggo e sento nomi importanti, ma che ilpresidente lo accontenti. La scorsa settimana parlavamo di Fazzini eCasadei, poi il Napoli tira fuori il coniglio dal cilindro con un colpodalla Premier League. Il video di Kvaratskhelia al murales di Maradonanon è di ieri, bisogna specificarlo.Inoltre, ho visto un video dove il cartonato di Kvara veniva gettatonella spazzatura. Qualche fesso per avere visibilità e like sui socialha fatto questa cosa, poi c’è la solita solfa dei mezzi di comunicazionenazionali che devono sguazzare sulla Napoli che non esiste. Questosignore non rappresenta Napoli.La cessione di Kvaratskhelia? Quando sei nato in questa terra c’è unlegame indissolubile, passi sopra a tutto, ma questi sonoprofessionisti, alcuni di loro come Khvicha sono anche abbastanzafreddi. Lui è venuto a prestare la sua opera professionale e loringrazio a prescindere. Oggi è accaduto a lui, domani può succedere conun altro giocatore. Il consiglio che mi sento di dare è: quandoacquistate le maglie del Napoli, personalizzatele con il vostro nome ocon quello di Maradona, è l’unico modo per non rimanere delusi. L’addiodi Higuain è stato quel tradimento terribile per i tifosi napoletani unpo’ spartiacque sulla questione dell’affetto nei confronti deigiocatori. Di fronte a una cifra come quella che oggi garantisce il PSGa Kvara non c’è partita, ma vogliamo parlare delle commissioni che siportano a casa suo padre Badri e il suo agente Mamuka Jugheli? Penso chel’ago della bilancia parte molto da loro, le laute commissioni che simettono in tasca garantiranno a entrambi una vita da nababbi nel loropaese per le prossime sette generazioni. Devo fare i complimenti aGiovanni Di Lorenzo e Mario Giuffredi, il suo procuratore, che quest’estate si sono presi addosso secchiate di fango. I complimentivanno al giocatore che ha dimostrato di essere legato a questi colori ealla maglia, e al suo agente per aver fatto al meglio il suo lavoro. Io penso che Conte non abbia lavorato moltissimo sul convincerlo al 100% quando si è reso conto che Khvicha potrebbe non essere indispensabile. Il Napoli ha parlato con l’entourage di Garnacho, il ragazzo è argentino e quando sente la parola ‘Napoli’ si illumina. L’ostacolo insuperabile èil Manchester United, che non fa lo sconto al club azzurro. Poi ilmercato è imprevedibile, c’è il classico gioco di chi tergiversa. IlNapoli si fida ciecamente di Conte, non ho la certezza che abbia fatto solo il nome di Garnacho, perché sa anche dove sta e su quale panchinasiede”.



De Magistris a Terzo Tempo: “Il Napoli era già da molto tempo nel dopoKvara. Adesso bisogna pensare solo all’Atalanta”.



Luigi De Magistris, ex Sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di TerzoTempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:“Anguissa è un campione e una persona di grande sensibilità e umanità,con quelle lacrime dedica la vittoria al piccolo Daniele. E poi c’è ilcontrasto dei soldi che caratterizza la vicenda Kvara: nel calcio c’è ildenaro che sembra sopraffare qualsiasi cosa e Napoli e il Napoli devonodimostrare che il cuore è la nostra grande forza. Noi non dobbiamodimenticare quello che i giocatori hanno rappresentato, hanno portato loScudetto. Le critiche vanno fatte, ma sempre con rispetto. Secondo me ilNapoli con i 70 milioni potrebbe uscirne più forte. Per noi c’è solo lamaglia. C’è un’identificazione tra Napoli e la squadra, quello che contaè la maglia azzurra, per i calciatori c’è un po’ di disillusione. Anchequando demmo la cittadinanza a Maradona non proprio tutti furono felici,mi presi un sacco di critiche. Conte all’inizio disse che Kvaratskheliaera uno dei punti fermi. Ma penso ci fosse una crisi e che il Napoli eragià da molto nel dopo Kvara. Se con questi soldi si può portare un nuovogiocatore lo rimpiangeremo per lo Scudetto, ma non per quello che stafacendo quest’anno. Sognare è un atto di realismo soprattutto quando losi fa tutti insieme. Il Napoli deve pensare alla prossima partita control’Atalanta e a fare più punti possibili. È lì, può giocarsela fino allafine. Chiesa mi è sempre piaciuto, deve avere un allenatore che losappia valorizzare al massimo. Il PNRR doveva portare degli investimenti, tra le altre cose, per lasicurezza. Ma ogni volta che c’è un fenomeno meteorologico avversoabbiamo i soliti problemi di manutenzione e di cura. Penso alle scuole,alle strade, agli alberi che cadono. Però vorrei concludere con unabella notizia, il cessate il fuoco e la tregua annunciata tra Hamas eIsraele. Napoli è città della pace”.



Petrazzuolo a Terzo Tempo: “Non sono d’accordo sulle tempistichedell’addio di Kvara. Garnacho scelta vincente”



Antonio Petrazzuolo, direttore di Napoli Magazine, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Sugli spalti del Maradona dove c’era un freddo glaciale, alla fine della partita i tifosi hanno intonato il coro ‘Sarò con te’, che tutti noi conosciamo. Al di là della delusione per l’addio di Kvaratskhelia,mi piace rimarcare questo aspetto, il pubblico è con la squadra. Il saluto dell’attaccante georgiano è dei giorni scorsi ed era accompagnato da un fotografo, immagino stia preparando un video saluto. Già dalla vittoria dello Scudetto, il Napoli voleva rinnovare il contratto a Kvara. Non c’è mai stata una mancanza nei suoi confronti. È un professionista, ha scelto di andar via, non sono d’accordo sulla tempistica. Già in estate l’offerta era identica e quindi poteva prolungare l’attesa di qualche mese, questa è un’attenzione che doveva dare al club che lo ha fatto conoscere e lanciato nel mondo. Si faceva fatica anche a pronunciare il nome. Poteva usare questo atto di cortesia, non si dimentica l’anno dello Scudetto, ma chi saluta viene salutato a sua volta con grande affetto e nostalgia e si guarda avanti.Garnacho potrebbe essere una scelta vincente, ma se dovesse arrivare un altro giocatore come Chiesa, la fiducia va data a Conte. Il tecnico si è detto deluso. Vedere un uomo di quella portata dire di essere deluso e che poteva far di più è un dispiacere, fin qui ha fatto un miracolo e gliene va dato atto Contro l’Atalanta mi aspetto la stessa formazione che ha battuto il Verona con merito, ma con Olivera. Non penso che Conte voglia studiare soluzioni differenti, penso che ci saranno compiti ben chiari da seguire e da attribuire ai singoli elementi. Poi c’è da riscattare la garadell’andata e mi aspetto una grande prestazione proprio com’è stato col Verona. Serve il bis.Su Danilo c’è un interessamento da parte di due club brasiliani, lui è un ‘promesso sposo’ del Napoli. Si attende la rescissione, però poi sarà una scelta personale viste le sirene della patria. Garnacho? Sono curioso di sapere se l’offerta salirà a 50 milioni, magari il Manchester United inizia a tremare. Skriniar, invece, è slegato da Kvara, ma non ci sono grossi aggiornamenti. Se il Napoli dovesse interessarsi a Ndoye significa che sono venuti meno tutti i nomi principali e se devo prendere lui mi tengo Ngonge, ma questo è un mio personalissimo parere.Non se poi può essere una soluzione interlocutoria per poi prendere un giocatore diverso ad agosto”.

Scotto a Terzo Tempo: “Garnacho ha numeri da big, fuori dal Manchester United può crescere tanto”



Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo CalcioNapoli, trasmissione in onda su Televomero:“Per quanto riguarda Kvaratskhelia, vorrei che non si giudicasse il carattere di una persona, esiste anche chi è timido e introverso. Mi fa sorridere chi discute il professionista, e infine dico che il modo migliore per capire le persone diverse da noi è non capirle, ma accettare che lo sono e non giudicarle. Aspettano Kvara a Parigi,giovedì dovrebbe essere il grande giorno per lui per visite mediche e firme. Conte ha parlato di fulmine a ciel sereno. Mi spiace che il Napoli debba perdere forse il giocatore più forte a metà stagione, i tifosi altrui sghignazzano, è qualcosa che dà fastidio all’orgoglio dei tifosi e del tecnico. Potrebbe essere una cosa che destabilizza il gruppo, ma non credo sia questo il caso. Nessuno però si aspettava questo epilogo la scorsa settimana. De Laurentiis voleva tornare dalla Germania con il rinnovo, va con lo stato maggiore, compresi Chiavelli e Grassani, ma non ci riesce. Non è assolutamente vero che è stato snobbato. Come anche vero che De Laurentiis ha fatto di tutto, perché ha una sua linea e la volontà era quella di rinnovare e lasciarlo andare adagosto.L’Atalanta di oggi ha un solo difetto, sta perdendo continuità e pezzi in difesa e penso abbia problemi nella costruzione offensiva. Qualche meccanismo si è inceppato. Ma ha ritrovato Retegui e il suo recupero può essere un problema per il Napoli.Garnacho? La richiesta è di circa 70 milioni di euro, il Manchester United è disponibile a cederlo e farebbe una grossa plusvalenza.Mandarlo via vorrebbe dire avere una sorta di garanzia per stare tranquilli. Ten Hag diceva di puntare sui giovani e lo faceva giocare poco, Amorim invece dice di voler contare su giocatori più esperti, masta giocando di più. I suoi numeri sono da big, è un giocatore che incide e altrove può crescere. A Manchester c’è un ambiente ricco di ansie dove si chiede tanto. Vuole il Napoli e conosce Conte. Ma per me i Red Devils difficilmente concederanno sconti”.



Ciro Troise a Terzo Tempo: “Garnacho è un’occasione da sfruttare per il Napoli, è un’altra categoria rispetto agli altri”



Ciro Troise, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo CalcioNapoli, trasmissione in onda su Televomero:“Garnacho è un’occasione e De Laurentiis è il presidente che prese Osimhen in pieno Covid investendo oltre 50 milioni. L’argentino è unvcraque, il suo ok c’è e il Napoli è in piena lotta Scudetto. Non prendere un’occasione così significa avere un rimpianto e quelli fanno parte del passato. E io i rimpianti come Grassi e Regini arrivati agennaio qualche anno fa non voglio viverli più.Nelle ultime cinque vittorie, Kvaratskhelia ha giocato solo contro il Venezia. Ormai il Napoli si è abituato. L’esplosione di David Neres è un paracadute, poi penso che nella testa del georgiano, quando ha visto che doveva giocarsi il posto con lo stesso Neres, abbia pensato di preferire di giocarselo con Barcola e magari anche fare panchina, ma a 9 milionil’anno. È un pensiero non condannabile. Al giocatore l’ultima proposta è stata di 6 milioni netti più bonus, con una clausola vicina alla valutazione di oggi e una commissione in linea con l’ingaggio che ilclub avrebbe dato al giocatore, non era da PSG, ma era da Napoli. Cavani è stato fischiato al Maradona e quel giorno mi sono vergognato. Ad Hamsik, che è andato via a febbraio, è stato detto ‘c’è un’EuropaLeague da giocare’ e prima ancora ‘in trasferta non alza mai la testa’. Anche Mertens è stato criticato, per Insigne a volte serviva Amnesty International. Sono stati criticati tutti quelli che sono andati via. Koulibaly veniva criticato per non aver firmato il rinnovo a 6 milionid’ingaggio. Questa città ha fischiato anche Maradona, ci sono i filmati su Youtube. Le cose vere tra di noi dobbiamo dircele. E a noi la verità dà fastidio. Bisogna fare una scelta: accettiamo il ‘solo la maglia’ sì oppure no. Ma non bisogna fare distinzioni tra i vari Mertens, Kvara, Osimhen e gli altri. La catena di sinistra del Napoli si sposa di più con Neres, con Olivera e McTominay che vanno più senza palla. Non c’è più il fraseggio di Zielinski e Mario Rui. Se Kvara fosse rimasto dentro il progetto,giocarsi il posto con il brasiliano sarebbe stato anche uno stimolo e,secondo me, l’aspetto tecnico in questa storia è stato determinante. Garnacho a 14-15 anni ha giocato a Sorrento con la maglia dell’Atletico Madrid la finale di un torneo contro il Milan e riuscì anche a segnare. Per me la formazione contro l’Atalanta è la stessa di domenica scorsa,con Olivera al posto di Spinazzola. Sarà importante il lavoro di Politano a fare il falso quinto con la tendenza di Anguissa e McTominayad attaccare gli avversari alle spalle. Billing due anni fa fece 10 golin Premier, non sono pochi, da quello che mi dicono può dare al Napoli la verticalizzazione immediata, che ad oggi la squadra non ha visto che Anguissa e McTominay giocano più sul corte. Zhegrova? Ad oggi Garnacho rappresenta un’altra categoria rispetto agli altri. Inoltre, il presidente del Lille ha dichiarato che non partirà nessuno dei giocatori importanti. Poi è mancino e da quel che si dice il Napoli vuole prendere un esterno di piede destro”.

Avvocato Gargiulo a Terzo Tempo: “L’IFAB ha intenzione di dare maggiortrasparenza verso tutto il calcio. Su Kvara…”



Giuseppe Gargiulo, avvocato, ha parlato nel corso di Terzo Tempo CalcioNapoli, trasmissione in onda su Televomero:“In Tottenham-Liverpool un arbitro ha spiegato le proprie decisionitecniche al pubblico, a livello fattuale, incontrovertibili. Siamo inuna fase progettuale da parte dell’IFAB di maggior trasparenza versotutto il calcio. Mi fermo sulla Rai che ha detto che questa era la primavolta che un arbitro dichiarava la propria decisione, ma è una notiziafalsa. Questo tipo di progetto è in atto dalla Coppa del Mondo femminilenel 2023. Ci sono notizie le cui fonti non sono serie.Gli scontri tra Kvara e la società li ho letti già quando De Laurentiisdisse ‘ce ne faremo una ragione’, già allora c’era qualcosa di più cheincrinato”.