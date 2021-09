Juventus, Chiesa salta la trasferta di Napoli

Federico Chiesa non ci sarà contro il Napoli. È questa la decisione della Juventus dopo i controlli cui si è sottoposto il giocatore dopo aver accusato un problema in Nazionale; la risonanza magnetica ha dato esito negativo, ma Allegri e il suo staff hanno preferito non rischiare: contro il Napoli Chiesa non sarà della partita. Una scelta effettuata in via precauzionale, ma che priva i bianconeri di uno dei loro migliori giocatori in vista del match contro il Napoli; Chiesa punta a tornare a disposizione per la gara di Champions League contro il Malmö, in programma martedì 14 settembre.