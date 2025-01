IL FISCHIETTO – ATALANTA vs NAPOLI affidata all’arbitro Colombo di Como, al Var Di Paolo e Di Bello

Andrea Colombo della sezione di Como è stato scelto per dirigere il big match Atalanta-Napoli, anticipo della 21esima giornata di A. in programma sabato sera allo Gewiss Stadium di Bergamo. I suoi assistenti di linea saranno Alassio e Peretti, mentre Giua fungerà da quarto uomo. Al Var, infine, agiranno Di Paolo e Di Bello. Per la cronaca il fischietto comasco è alla sua quarantesima presenza in massima serie. Colombo vanta sei incroci con la squadra azzurra, in cui il Napoli ha raccolto tre vittorie ed altrettante sconfitte. Di recente si è visto al Maradona in occasione di Napoli – Lazio del giorno dell’Immacolata, quando Di Lorenzo e compagni uscirono, immeritatamente, battuti per 0 a 1.