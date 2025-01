Mercato – Il Napoli aspetta la decisione del brasiliano Danilo in merito al suo futuro

L’ex capitano della Juve Danilo, promessosi al Napoli, qualche tempo fa, in virtù dell’imminente rescissione del contratto con il club bianconero ha chiesto alla società di De Laurentiis un pò di tempo per decidere il suo futuro. Infatti, il difensore che può ricoprire più ruoli, avrebbe messo in preventivo su indicazione della moglie, anche un possibile ritorno in patria, dove lo vorrebbero il Flamengo ed il Santos. Antonio Conte lo ha richiesto esplicitamente a Manna per rinforzare la difesa, che non ha più Rafa Marin, andato al Villarreal in prestito. Il tecnico azzurro è ottimista e attende che Danilo sciolga le riserve e accetti l’offerta del Napoli. Il brasiliano, però, vorrebbe disputare il Mondiale del 2026 e la cura Conte per lui potrebbe essere molto importante. Tuttavia la Juventus non lo libererà prima di Napoli – Juventus del 25 gennaio a Fuorigrotta, per non trovarselo contro, in quell’occasione.