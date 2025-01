Ultimo recupero 19esimo turno di A – Inter frenata in casa dal Bologna, sul 2 a 2. Nerazzurri a – 3 dal Napoli

Nell‘ultimo recupero della 19esima giornata di serie A, l’Inter è stata fermata sul pari per 2 a 2, dopo sei vittorie consecutive, da un ottimo Bologna. I nerazzurri di Inzaghi, peraltro molto arrabbiato, per il mancato successo, ora, sono a -3 dalla capolista Napoli ma devono ancora giocare il continuo della gara con la Fiorentina, sospesa per il malore a Bove. Il risultato di ieri ha evidenziato che la squadra lombarda non è certamente quella nè dell’anno scorso e nè degli ultimi tempi; sotto gli occhi di tutti, un calo allarmante, speciamente in vista dei tanti impegni da sostenere in tutte le competizioni che potrebbero togliere molte energie ai giocatori dell’ex tecnico della Lazio. Dal canto suo, Antonio Conte, non poteva sperare miglior esito per questo recupero. Intanto, sabato, il Napoli è chiamato ad un’ulteriore conferma a Bergamo, contro l’Atalanta, anch’essa, meno brillante, in queste recenti gare di campionato, in cui ha pareggiato per due volte consecutive e rischiato, pure di perdere alcune partite. Allo Gewiss Stadium, sarà il primo delicato step del triitico che vede gli azzurri, incontrare dopo la Dea, la Juve al Maradona e la Roma, all’Olimpico.