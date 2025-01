CALCIOMERCATO – MC Tominay chiama l’ex compagno Garnacho, invitandolo a vestire la maglia azzurra

Il primo nome sulla lista dei papabli alla sostituzione di Kvaratskhelia, secondo Conte è Alexandro Garnacho dello United, giovanissimo talento, valutato oltremodo dal clun britannico. Si parla, infatti, di circa 60 milioni di sterline, il che significa la bellezza di 70 milioni di euro, una cifra pazzesca. A tal proposito, il centrocampista azzurro Mc Tominay, ex compagno del calciatore con doppia nazionalità, spagnola e argentina, ha invitato Garnacho a vestire la maglia del Napoli e lui ci sta riflettendo, visto che un’avventura in Italia, in serie A, nello stadio dove ha giocato il compianto pibe de’ oro, non gli dispiacerebbe. Tuttavia, occorrerà trovare un accordo col Manchester United, sul prezzo. del cartellino. Molto esosa, come detto, la richiesta, però dal momento che la società della Premier è in difficoltà economiche e quindi ha bisogno di vendere, si potrebbe arrivare ad una cifra, più congrua, intorno ai 50 milioni, probabilmente con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Se arrivasse all’ombra del Vesuvio, nello scacchiere del tecnico leccese ,Garnacho giocherebbe a sinistra, mentre Neres sarebbe dirottato sulla fascia opposta. Matteo Plitano, quindi si dovrebbe alternare con il brasiliano, come faceva ai tempi di Lozano. Dopo l’incontro, a Nizza con la dirigenza transalpina, il Ds Manna si è recato in quel di Barcellona per discutere con i rappresentanti di Leaders, ovvero l’agenzia che cura gli interessi dell’attaccante dello United e della Seleccion. Per la cronca, il summit si è rivelato positivo, nonchè produttivo: c’è un’ apertura, per convincere il club inglese a venire ad un accordo che possa soddisfare entrambe le società. Nel caso invece che non si raggiungesse un’intesa, le alternastive potrebbero essere Dan Assane Ndoye, 24 anni, del Bologna ma il club rossoblù non vorrebbe cederlo, malgrado l’interesse per Cyril Ngonge e Edon Zhegrova, 25 anni, kosovaro del Lille, mancino naturale, mentre il Napoli cerca un destro.