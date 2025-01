RECUPERI DI A 19esima giornata – Como vs Milan 1-2, Atalanta vs Juventus 1-1, tredicesimo pari dei bianconeri

Si sono disputati, ieri, i primi due recuperi della 19esima giornata; sono scesi in campo, dapprima, il Milan e il Como, sul lago, dove c’è stato il successo dei rossoneri per 1 a 2. Seconda vittoria per Concecao sulla panchina milanista, il portoghese ha dato una scossa alla squadra che ha vinto la Supercoppa italiana e a Como si è imposta meritatamente. In serata, poi, è stata la volta dell‘Atalanta che, allo Gewiss Stadium, ha impattato con la Juventus per 1 a 1, dopo essere passata in svantaggio in virtù di una rete di Kalulu, ci ha pensato, quindi, Reteghi, subentrato nella ripresa, dopo l’infortunio, a mettere le cose a posto, con un gol di testa. Per i bianconeri di Motta si tratta del tredicesimo pari su 20 gare giocate in campionato, un vero record di cui, naturalmente, non ci si può vantare. Stasera, toccherà a Inter e Bologna, in quel di San Siro, completare il quadro dei recuperi.