La delusione dei tifosi: nei rifiuti il cartonato di Kvaratskhelia

Il cartonato di Kvaratskhelia era in prima fila nella formazione del Napoli montata ai Quartieri Spagnoli un anno e mezzo fa per celebrare lo scudetto. Oggi è finito nei bidoni di raccolta dei rifiuti a Piazza Cavour. E' un'immagine plastica della delusione della città e dei tifosi all'addio dell'esterno georgiano, che sta per volare a Parigi per le visite mediche e firmare il contratto con il Paris Saint Germain. "Stai firmando e stamattina questo è stato il mio primo pensiero. Guarda come stai bene qua", questa la frase detta dal tifoso nel video social in cui il cartonato del giocatore viene gettato nel bidone dell'immondizia.

Che l’amore tra i tifosi e Kvaratskhelia fosse al capolinea era stato chiaro appena il giocatore aveva manifestato la chiara volontà di lasciare il Napoli di Antonio Conte, primo in classifica in un clima di ritrovata compattezza dopo la stagione flop dell’anno scorso. Il giocatore ha dato il massimo in questa prima metà della stagione, ma non ha dimenticato il fallimento del rinnovo di contratto con il Napoli, in una trattativa cominciata in estate, prima e durante il ritiro, per cambiare un ingaggio da 1,5 milioni. “E’ il quindicesimo nella lista degli ingaggi del Napoli, come pensavamo che rimanesse?”, scrive uno dei tifosi sui social network. “Lasciare una squadra capolista invece di aspettare l’estate, bah”, commenta un altro tifoso sotto l’ultima foto di Kvaratskhelia su Instagram, che lo vede con sua moglie sollevare il figlio in braccio davanti all’albero di Natale.

Ma ormai l'addio è vicinissimo: il georgiano saluterà la squadra azzurra e poi partirà per le visite mediche nella capitale transalpina. L'esterno georgiano passerebbe al club francese per 70 milioni più bonus semplici che porteranno la cifra a 75 milioni, firmando un contratto per i prossimi quattro anni e mezzo per circa nove milioni di ingaggio a stagione.