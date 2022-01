Calciomercato – Sabatini a valanga, pronti tre colpi sensazionali da regalare a Colantuono

Il mercato cosiddetto di riparazione è prossimo a chiudere i battenti, mancano infatti soltanto cinque giorni; si è gettato a capofitto in questa sessione invernale il neo direttore della Salernitana Walter Sabatini, vecchia volpe di mercato vista la sua enorme esperienza. Ebbene il ds granata ha pronti tre colpi sensazionale da regalare a mister Colantuono, per tentare il miracolo salvezza. Si parla di Diego Costa, ex Atletico Madrid, Javier Pastore e Kaio Jorge talento della Juventus che arriverebbe in prestito. L’attaccante brasiliano giungerà a Salerno con un accordo fino a giugno per poi essere valutato al termine della stagione a seconda della situazione. In caso di permanenza in A riconferma automatica. Sabatini nutre grande stima per Diego Costa, tanto è vero che aveva provato a portarlo già a Bologna, prima che firmasse con l’Atletico. L’attaccante ha, dunque, detto si al nuovo dirigente del club del presidente Jervolino che è intenzionato a giocarsi tutte le carte per rinforzare la rosa. La notizia dell’acquisto del forte goleador brasiliano già campeggia, sulla prima pagina, del quotidiano di Salerno ” La Città”