Mercato Napoli – Conosciamo il danese Philip Billing, centrocampista classe1996, che arrverà in prestito con diritto di riscatto

Dopo la cessione di Folorunsho alla Fiorentina, il Napoli sta per portare alla corte di Antonio Conte il centrocampista danese, nato a Copenaghen e di origini nigeriane di 28 anni, Philip Billing . L’accordo con il Bournemouth, club inglese, è avvenuto con la formula del prestito, con diritto di riscatto, stabilito sui 9/10 milioni di euro. Naturamente, il calciatore verrà a rimpiazzare il partente Folorunsho, anche nelle vesti di non titolare. Ma conosciamo questo giocatore alto quasi 2 metri. Molto arcigno fisicamente, è abile nei singoli duelli con il suo marcatore di turno. Inoltre si adatta a ricoprire vari ruoli del centrocampo. Nella stagione in corso, in Premier League, il 28enne ha giocato 10 partite, collezionando, però solo 176 minuti complessivi. Nel Bournemouth, da quando arrivò nel 2019, Billing vanta 201 presenze tra campionato e coppe, con 31 gol e 20 assist. Un curriculum certamente non malvagio. E’ di piede mancino e può essere schierato dalla trequarti, alla mediana, passando per la zona nevralgica, in regia, zona che predilige. L‘altezza è uno dei suoi punti forza, un gigante che mette paura ai difensori. In Inghilterra è sempre stato visto quale calciatore dalle immense potenzialità, tuttavia, ancora da esprimere totalmente, però le qualità sono indiscusse. Conte lo ha già conosciuto durante la sua avventura in Premier dove lo ha avuto come avversario. Un centrocampista che, qualora fosse chiamato in causa, da subentrante o da titolare, potrebbe offrire un ottimo contributo alla causa azzurra. L’acquisto di questo danese di doppia nazionalità, operato da Manna è un’autentica sorpresa, infatti il suo nome non era mai uscito, finora. Antonio Conte, avendo avvalato l’ingaggio di Billing, significa che fa al caso del Napoli, poi sarà il campo a dare un verdetto.