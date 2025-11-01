NewsMix24

Incredibile Milinkovic-Savic: para il 2° rigore di fila in Napoli-Como, il 6° degli ultimi 10

Vincenzo Letizia 1 Novembre 2025 0 16 sec read

Una statistica pazzesca, da pararigori di altissimo livello: Vanja Milinkovic-Savic ha neutralizzato un altro rigore in Napoli-Como, stavolta ad Alvaro Morata, dopo quello parato a Camarda martedì a Lecce. Ma il dato incredibile non è questo, bensì il seguente: degli ultimi dieci rigori che si è trovato a fronteggiare, l’ex Torino ne ha respinti ben sei.

