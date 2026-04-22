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Lukaku, nuovo stop in Belgio: ansia Napoli

Redazione 22 Aprile 2026 0 43 sec read

Brutte notizie in casa Napoli in vista del rientro, previsto tra due settimane, di Romelu Lukaku. L’attaccante belga era volato nuovamente in Belgio due giorni fa dopo aver chiarito la sua posizione con il Napoli.

Il club partenopeo aveva concesso all’attaccante di proseguire l’ultima parte della riabilitazione in Belgio, dal quale sarebbe dovuto tornare tra circa due settimane.

Come riportato da NHL, tuttavia, nel corso dell’allenamento di oggi, Romelu Lukaku si è fermato di nuovo. A provocargli dolore, questa volta, è stata la caviglia. Una sessione di allenamento durata pochissimo sul campo di allenamento del Bosuil, ad Anversa. La smorfia di dolore non è passata inosservata e, seppur non certifica un infortunio serio, solleva ulteriori dubbi in merito alle condizioni fisiche di Lukaku.

Oltre al ritorno a Napoli, il belga sarà impegnato tra meno di due mesi con la maglia della Nazionale guidata da Rudi Garcia.

Fantacalcio.it

Redazione

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