Allenatore Napoli, il futuro di Conte ancora in bilico: in quota avanza l’ipotesi Italiano (3,00)

ROMA – Un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate, sorpasso del Milan in classifica e futuro di Antonio Conte ancora in bilico. Il clima in casa Napoli non è propriamente dei più sereni e il presidente Aurelio De Laurentiis è costretto a valutare un piano B per la panchina nella prossima stagione. Si fa sempre più largo l’ipotesi Vincenzo Italiano che dovrebbe lasciare la guida tecnica del Bologna. Un’idea condivisa dai bookmaker che, riporta Agipronews, offrono il passaggio in azzurro a 3,00 su Sisal, ancora in discesa rispetto al 3,50 della settimana scorsa. L’alternativa, in lavagna, è Fabio Grosso, che paga 5,00 su Snai dopo una stagione convincente al timone del Sassuolo. Ma in quota spunta anche, a 7,50, il nome di Daniele De Rossi che sta guidando, da subentrato in panchina, il Genoa a una salvezza tranquilla.
DVA/Agipro