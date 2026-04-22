BOLLETTANDO

Allenatore Napoli, il futuro di Conte ancora in bilico: in quota avanza l’ipotesi Italiano (3,00)

Vincenzo Letizia 22 Aprile 2026 0 40 sec read

 ROMA – Un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate, sorpasso del Milan in classifica e futuro di Antonio Conte ancora in bilico. Il clima in casa Napoli non è propriamente dei più sereni e il presidente Aurelio De Laurentiis è costretto a valutare un piano B per la panchina nella prossima stagione. Si fa sempre più largo l’ipotesi Vincenzo Italiano che dovrebbe lasciare la guida tecnica del Bologna. Un’idea condivisa dai bookmaker che, riporta Agipronews, offrono il passaggio in azzurro a 3,00 su Sisal, ancora in discesa rispetto al 3,50 della settimana scorsa. L’alternativa, in lavagna, è Fabio Grosso, che paga 5,00 su Snai dopo una stagione convincente al timone del Sassuolo. Ma in quota spunta anche, a 7,50, il nome di Daniele De Rossi che sta guidando, da subentrato in panchina, il Genoa a una salvezza tranquilla.

 

DVA/Agipro

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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