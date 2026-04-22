IL FISCHIETTO – NAPOLI vs CREMONESE sarà arbitrata da Maurizio Mariani di Aprilia, mentre al Var ci sarà Maggioni

Il designatore arbitrale Rocchi ha scelto per il match Napoli vs Cremonese, anticipo di dopodomani, al Maradona, per la 34esima giornata di massima serie, il fischietto di Aprilia, in provincia di Roma, Maurizio Mariani che sarà assistito dai collaboratori di linea Bingoni e Tegoni, dal quarto ufficiale Ferreri – Caputi ed al Var da Maggioni. L’arbitro in questione ha diretto il Napoli in 23 occasioni , con un bilancio di 15 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte . Mariani, inoltre è stato protagonista di episodi controversi, tra cui un rigore inesistente assegnato all’Inter, contro gli uomini di Conte, nell’ottobre 2005, che lo condannò, prima alla sospensione e poi alla retrocessione in Serie B. L’ultimo incrocio, del direttore di gara romano, con i partenopei, risale al mese di gennaio scorso, in Juventus – Napoli 3-0.