COPERTINA

Allegri stecca la prima, Napoli battuto 3-1 dall’Arezzo a Dimaro

Redazione 22 Luglio 2026 0 53 sec read

l’avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. I partenopei hanno giocato questo mercoledì la prima amichevole del loro ritiro a Dimaro, ma hanno trovato una sorprendente sconfitta per 3-1 contro l’Arezzo. La squadra neopromossa in Serie B ha sbloccato al 12′ l’incontro con Cerri: sul tiro dell’attaccante ci sono delle colpe della difesa e di Meret che non è riuscito a respingere. Il Napoli ha provato a creare, ma senza trovare la via del gol. Hojlund non è riuscito a incidere, mentre è sembrato già in condizione Vergara. Da rivedere soprattutto la fase difensiva che ha fatto tanta fatica.

IL TABELLINO
NAPOLI-AREZZO 1-3 (0-1)
NAPOLI (4-3-3): Meret (31′ Milinkovic-Savic) (61′ Contini); Di Lorenzo (46′ Mazzocchi), Rrahmani (46′ Marianucci), Rafa Marin (46′ Obaretin), Gutierrez (46′ Spinazzola); Anguissa (46′ Vergara), Prisco (46′ Loboka), Lindstrom (46′ Folorunsho); Giovane (46′ Politano), Hojlund (46′ Lucca) (86′ Pereyra), Alisson Santos (46′ Rao). Allenatore: Allegri
AREZZO (4-3-3): Seculin; Martinez, Illanes, Gilli, Coccia; Manes, Ionita, Sala; Cortesi, Cerri, Tavernelli. Allenatore: Bucchi
GOL: 12′ Cerri (A), 56′ Gilli (A), 61′ Politano (N), 89′ Mawuli (A)

Eurosport.it

avatar dell'autore
Redazione
Vedi la biografia completa

Redazione

View More Posts

Napoli, Mazzarri: “Non firmo per il pari, alleno i Campioni d’Italia”

L’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, ha presentato la sfida di domani contro l’Inter: “Io credo che il Napoli, grazie al campionato dell’anno scorso, sia già conosciuto nel mondo. […]

21 Gennaio 2024 0 1 min read

Esordio positivo per il nuovo attaccante azzurro, Arek Milik

Al 67′ minuto della seconda frazione di gioco del match col Monaco,  ha fatto, finalmente,  il suo esordio, in maglia azzurra,  il neo attaccante polacco […]

8 Agosto 2016 0 51 sec read

L’ex arbitro Casarin – ” Il calcio sta cambiando in peggio, ora comanda solo il Var, come evidenziato al Maradona”

Dall’ex arbitro Casarin, uno dei migliori della sua generazione, arriva una pesante accusa: l’editorialista del quotidioano ” Il Corriere della Sera” ha affermato che il […]

9 Gennaio 2026 0 1 min read

Zuniga a Castelvolturno: test medici per il colombiano

Domani il Napoli tornerà a lavorare a Castelvolturno dopo la fine del ritiro di Dimaro. Come riportato dalla società partenopea attraverso i social, niente riposo […]

31 Luglio 2015 0 19 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui