Allegri stecca la prima, Napoli battuto 3-1 dall’Arezzo a Dimaro

l’avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. I partenopei hanno giocato questo mercoledì la prima amichevole del loro ritiro a Dimaro, ma hanno trovato una sorprendente sconfitta per 3-1 contro l’Arezzo. La squadra neopromossa in Serie B ha sbloccato al 12′ l’incontro con Cerri: sul tiro dell’attaccante ci sono delle colpe della difesa e di Meret che non è riuscito a respingere. Il Napoli ha provato a creare, ma senza trovare la via del gol. Hojlund non è riuscito a incidere, mentre è sembrato già in condizione Vergara. Da rivedere soprattutto la fase difensiva che ha fatto tanta fatica.

IL TABELLINO

NAPOLI-AREZZO 1-3 (0-1)

NAPOLI (4-3-3): Meret (31′ Milinkovic-Savic) (61′ Contini); Di Lorenzo (46′ Mazzocchi), Rrahmani (46′ Marianucci), Rafa Marin (46′ Obaretin), Gutierrez (46′ Spinazzola); Anguissa (46′ Vergara), Prisco (46′ Loboka), Lindstrom (46′ Folorunsho); Giovane (46′ Politano), Hojlund (46′ Lucca) (86′ Pereyra), Alisson Santos (46′ Rao). Allenatore: Allegri

AREZZO (4-3-3): Seculin; Martinez, Illanes, Gilli, Coccia; Manes, Ionita, Sala; Cortesi, Cerri, Tavernelli. Allenatore: Bucchi

GOL: 12′ Cerri (A), 56′ Gilli (A), 61′ Politano (N), 89′ Mawuli (A)

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