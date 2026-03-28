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Caso Lukaku, De Bruyne: “Situazione complicata, quello che succede al Napoli viene sempre ingigantito”

Vincenzo Letizia 28 Marzo 2026 0 1 min read

Il Napoli è ancora alle prese col caso Lukaku, con l’attaccante che non si è ancora presentato a Castel Volturno. Mentre il club azzurro minaccia di metterlo fuori rosa, dal ritiro del Belgio parla il compagno di squadra e di nazionale Kevin De Bruyne, che ha detto la sua sulla questione: “Non conosco i dettagli, ma è chiaro che la situazione di Rom è complicata. Si è infortunato e non è stato al meglio. Spero che Romelu torni il prima possibile“.

A differenza del compagno, De Bruyne giocherà le amichevoli contro Stati Uniti e Messico e ha parlato anche delle differenze tra la sua riabilitazione e quella di Lukaku: “Io ho fatto una riabilitazione completa in Belgio, lui metà ad Anversa e metà a Napoli. Quando ci sono due prospettive diverse, diventa difficile lavorare insieme. Non è l’ideale per essere al top“. In generale, però, il giocatore ha sottolineato: “A Napoli c’è sempre tanto rumore, tutto viene amplificato“.

COME STA DE BRUYNE – Kevin De Bruyne, grande colpo del mercato estivo del Napoli, sta ancora recuperando per tornare al 100% dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai box per 4 mesi. E sulle sue condizioni dice: “Sto prendendo ritmo, ho già giocato più di quanto pensassi. Mi alleno con la squadra da quattro settimane e mi sento bene. Non penso di lasciare la nazionale dopo il Mondiale, finché starò bene continuerò”.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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