L’EDITORIALE – Insigne : “Sarei tornato anche gratis”

Insigne è stato sempre divisivo per i tifosi azzurri: Odio e amore.

Carattere fumantino, dall’esterno ha sempre dato l’impressione del “capuzziello”, ma la realtà è un’altra. Chi lo conosce davvero lo descrive come una persona buona, sicuramente “ruspante” in certi atteggiamenti, legata alla famiglia ed ai colori azzurri in modo indissolubile. Per quel che concerne il campo, al di là del gradimento che uno può avere o meno nei suoi confronti, c’è un dato che rende merito al suo percorso in azzurro, e faccio riferimento al secondo posto nella classifica di tutti i tempi dei marcatori azzurri. Tecnicamente per me è stato tra gli esterni d’attacco più forti che abbiano vestito l’azzurro, soprattutto per la sua tecnica di base sopraffina.

Vi racconto un aneddoto: si giocava una partita delle giovanili del Napoli, a bordo campo c’era Paolo Cannavaro insieme al suo procuratore (se non ricordo male). C’è un lancio lungo dalla difesa verso l’out sinistro, un calciatore in maglia azzurra in corsa stoppa la palla di esterno a seguire e salta l’avversario che gli era dinanzi. Cannavaro, rivolgendosi al suo procuratore chiede, : “Uà, e chi è ‘stu fenomeno”, e lui risponde ” È Lorenzo Insigne, un predestinato”. Forse, con un’altra testa, avrebbe visto palcoscenici più prestigiosi, perché le qualità tecniche le aveva tutte!

https://youtu.be/GC8FnWqW_vo?is=LIExoUGRpJH0Yesv