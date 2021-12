IL PUNTO SULLA A, dopo la penultima di andata: Inter campione d’inverno

La penultima giornata del girone di andata del campionato di serie A, ha decretato, con un turno di anticipo, l’Inter Campione d’inverno, grazie al successo del Napoli in quel di San Siro, contro il Milan per 1 a 0. Gli azzurri di Spalletti, con questa vittoria, acciuffano i rossoneri al secondo posto in classifica, a quattro lunghezze dai nerazzurri che ringraziano per il gentile omaggio. Gli altri risultati della domenica hanno registrato il secondo successo di fila del Torino, in casa, a svantaggio del Verona ed i pareggi della Fiorentina, al Franchi per 2 a 2 con il Sassuolo, dello Spezia. 1 a 1 al Picco contro l’Empoli ed infine della Sampdoria, con identico risultato, a Marassi con il Venezia. Alla luce di questi risultati la graduatoria per le prime quattro posizioni recita : Inter 43, Napoli e Milan 39, Atalanta 37. L’ultimo turno di questo girone, nonché dell’anno solare 2021, si disputerà tra domani e mercoledì. La diciannovesima giornata si aprirà, quindi domani con due anticipi: Udinese- Salernitana, alle 18,30 e Juventus – Cagliari alle 20,45.