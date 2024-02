Coppa d’Africa – Victor Osimhen va in finale con la sua Nigeria che batte il Sudafrica ai rigori

Si sono disputate, ieri le due semifinali della Coppa d’Africa; di fronte la Nigeria di Osimhen contro il Sudafrica e la Costa D’Avorio, paese ospitante con la Repubblica Democratica del Congo. La nazionale nigeriana si è imposta sui sudafricani soltanto ai calci di rigore per 5 a 3, dopo che i tempi regolamentari e i supplementari si erano chiusi sull’1 a 1. L’attaccante azzurro del Napoli si è procurato il rigore del vantaggio ma non ha tirato la massima punizione. Nell’altra partita, successo dei padroni di casa che hanno avuto la meglio sui repubblicani congolesi per 1 a 0. Gioia immensa per il buon Victor, uscito, tuttavia, malvolentieri, sostituito dal ct, dopo dieci minuti dell’extra time. Osimhen, per la cronaca aveva realizzato la rete del 2 a 0, però annullata dall’intervento del Var per un precedente fallo di un giocatore nigeriano, ad inizio dell’azione. La finale della competizione si giocherà domenica e in campo ci saranno ben cinque protagonisti della nostra serie A, infatti, oltre a Osimhen, vedremo Lookman e Chukwueze nella Nigeria e Ndicka e Kouamè nella Costa d’Avorio, quindi rivedremo pure alcuni ex del campionato italiano, quali Trost-Ekong, Boga, Singo e Kessie.