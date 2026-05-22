Verso Napoli vs Udinese – Nell’ultima gara di campionato, di domenica, Conte farà due cambi: in campo torneranno De Bruyne e Politano

In prossimità della trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A, di domenica, al Maradona, contro l’Udinese, mister Conte farà due cambi di formazione, ,rispetto alla partita di Pisa. Molto probabilmente , infatti,, ritorneranno in campo dal primo minuto, il belga Kevin De Bruyne e Matteo Politano, assenti contro i nerazzurri toscani. Quindi, Elmas si accomoderà di nuovo, in panchina, assieme a Vergara, Anguissa e Neres. Il brasiliano potrebbe riassaporare il clima partita, dopo tanti mesi, subentrando per una ventina di minuti, nella ripresa. . Per il resto, non ci attendiamo grandi novità. Dubbio, infine, su chi difenderà i pali; nuovamente Alex Meret o Vanja Milinkovic-Savic? L’estremo difensore italiano, ha dimostrato di essere in forma e di rappresentare una validissima alternativa al serbo, ex granata, il quale non ha fatto l’annata che tutti si aspettavamo, diversi gol subiti, con gravi responsabilità da parte sua. Contro i friulani, il Napoli cercherà di ottenere, almeno un punto, per assicurarsi il secondo posto , nella partita dei saluti del tecnico salentino, ai napoletani.