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Verso Napoli vs Udinese – Nell’ultima gara di campionato, di domenica, Conte farà due cambi: in campo torneranno De Bruyne e Politano

Armando Fico 22 Maggio 2026 0 50 sec read

In prossimità della trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A, di domenica, al Maradona, contro l’Udinese,  mister Conte farà due cambi di formazione, ,rispetto alla partita di Pisa. Molto  probabilmente , infatti,, ritorneranno in campo dal primo minuto, il belga  Kevin De Bruyne e Matteo Politano, assenti contro i nerazzurri toscani. Quindi, Elmas si accomoderà di nuovo,  in panchina, assieme a Vergara, Anguissa e Neres. Il brasiliano potrebbe riassaporare il clima partita, dopo tanti mesi, subentrando per una ventina di minuti, nella ripresa. . Per il resto, non ci attendiamo  grandi novità. Dubbio, infine, su chi difenderà i pali; nuovamente Alex Meret o  Vanja Milinkovic-Savic?  L’estremo difensore italiano, ha dimostrato di essere in forma e di rappresentare una validissima alternativa al serbo, ex granata, il quale non ha fatto l’annata che tutti si aspettavamo, diversi gol subiti, con gravi responsabilità da parte sua. Contro i friulani, il Napoli cercherà di ottenere, almeno un punto,  per assicurarsi il secondo posto , nella partita dei saluti del tecnico salentino, ai napoletani.

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