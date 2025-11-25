INTERVISTE

LE INTERVISTE – Qarabag, Gurbanov dopo il ko col Napoli: “Conte e i suoi giocatori di grande qualità. L’episodio Medina ci ha condizionati”

Vincenzo Letizia 25 Novembre 2025 0 1 min read

Il mister avversario ammette la superiorità degli azzurri, ma rivendica l’orgoglio della sua squadra

Nel dopo-gara di Napoli–Qarabag, valido per la Champions, l’allenatore azero Gurban Gurbanov si è presentato in conferenza stampa con il consueto stile pacato, ma senza nascondere l’amarezza per una sconfitta maturata nel momento in cui la sua squadra sembrava ancora pienamente in partita. Un intervento lucido, rispettoso dell’avversario e al tempo stesso consapevole dei meriti dei suoi giocatori, che fin dal primo minuto hanno provato a tenere testa a una formazione tecnicamente superiore.

Il tecnico ha aperto con un tributo diretto agli avversari: “Complimenti a Conte e al Napoli. Nonostante abbiamo perso, abbiamo lottato fino alla fine. I giocatori avversari erano di qualità.

Gurbanov ha poi individuato uno snodo preciso della partita, quello che ha cambiato definitivamente l’inerzia del match:
Dopo l’accidenti occorso a Medina ci siamo persi per 8-10 minuti. Lì si è decisa la gara, il destino ha voluto così.”

Un passaggio che non cerca alibi, ma che restituisce la fotografia di quanto un episodio possa pesare in campo internazionale, soprattutto contro un avversario che non perdona.

Il tecnico del Qarabag ha sottolineato un altro fattore determinante: la capacità di Conte di saper cambiare modulo in corso d’opera.
Il Napoli è forte, ha cambiato modulo: prima giocavano a quattro dietro, ora a tre.”

Un Qarabag combattivo, ma la qualità del Napoli ha pesato.

A conti fatti, Gurbanov riconosce la superiorità tecnica e fisica degli azzurri, ma rivendica la prova d’orgoglio dei suoi: il Qarabag ha provato a rimanere aggrappato al match fino a quando possibile, pagando a caro prezzo un blackout di dieci minuti e un calo psico-atletico.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

