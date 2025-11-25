LE INTERVISTE – Conte dopo Qarabag–Napoli: “Energia, responsabilità e Maradona: questa vittoria ha un peso speciale”

Dopo la vittoria del Napoli sul Qarabag in Champions League, Antonio Conte si è presentato ai microfoni di Sky Sport visibilmente soddisfatto ma allo stesso tempo intenso, com’è nel suo stile.

Mister, una serata particolare. Che significato ha avuto giocare nel giorno dedicato a Maradona?

“È stata una serata speciale per Napoli e per il Napoli. Maradona ha rappresentato e rappresenta qualcosa di difficile da spiegare se non vivi questa città. Ci tenevamo a onorare questo giorno, che resta triste per la sua scomparsa. C’era una buona energia attorno a noi: l’abbiamo presa e restituita.”

Parlava di energia. È questa la chiave per uscire dalle difficoltà?

“Il Napoli non era morto. Non è questione di essere vivi o morti, ma di dare tutto e lavorare. Le partite si possono vincere o perdere, ma l’obbligo è sempre dare tutto. Stiamo vivendo un momento complicato per la disponibilità dei calciatori: bastava guardare la panchina di stasera.”

L’emergenza infortuni sembra non finire mai…

“È un periodo difficile. Se i giocatori ce li hai, tanto di guadagnato. Se non ce li hai, devi schierare quasi sempre gli stessi e i rischi aumentano. Ieri, nei 15 minuti finali dell’allenamento, si è fatto male anche Gutierrez: un’altra emergenza, imprevedibile.”

Eppure la squadra ha fatto due ottime partite contro Atalanta e Qarabag. Se l’aspettava?

“Sì, ero convinto che mantenendo questi ritmi avremmo segnato. In Champions non esistono avversari facili. L’energia è fondamentale e io devo essere il primo a trasmetterla. A Bologna mi sono preso le mie responsabilità, ma da lì in poi ho voluto dare un segnale forte.”

Quanto è importante la risposta del gruppo in questo momento?

“I ragazzi sono eccezionali. Si parla di crisi senza guardare le difficoltà reali, ma proprio per questo la loro responsabilità è aumentata. Ci aiutiamo, sempre. E continueremo a farlo. Poi è chiaro che si giudica in base ai risultati, ma stiamo rincorrendo in piena emergenza.”

Capitolo Spinazzola e infermeria: cosa aspettarsi?

“Spinazzola oggi stava meglio e speriamo di recuperarlo per la partita con la Roma. Avremo un altro giocatore al posto di Gutierrez. È un periodo complicato, ma lo affronteremo come sempre: insieme.”

E domenica c’è la Roma…

“Sì, un’altra partita difficile. Ma siamo il Napoli, e il Napoli non smette mai di lottare.”