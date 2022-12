Cannavaro: “Contro il Perugia dovremo essere bravi a trasformare la rabbia di questo periodo”

Fabio Cannavaro, in vista del boxing day del 26 dicembre, presenta così la sfida interna contro il Perugia:

“È strano giocare la vigilia di Natale. Per me è la prima volta ma questo è il nostro lavoro. Il Perugia, anche se è ultimo, ha un allenatore di esperienza. Dovremo essere bravi a trasformare la rabbia di questo periodo.

Bisogna cercare di capire che l’ obiettivo è vincere. È tanto tempo che non vedevo pochi infortuni.

Leverbe, La Gumina e Forte stanno bene. Vedremo domani se portarli in panchina. Con il Perugia siamo sempre a capire come gestire i giocatori.

Con il Modena mi aspettavo più continuità. Ho chiesto di avere il controllo della gara, soprattutto giocando in casa. Andare senza palla sui trequartisti è qualcosa che abbiamo fatto poco. Dobbiamo capire che nel calcio ci vuole personalità. Nelle ultime due gare abbiamo pensato un po’ a controllare.

L’ obiettivo è dare un po’ di minutaggio a Ciano. È in ripresa anche lui ma sono calciatori che vanno gestiti. Veseli, Viviani, sono giocatori che iniziano ad allenarsi con continuità.

Sul mercato? Sono rimasto concentrato su quello che ho a disposizione. La mia fortuna è avere un direttore che quando doveva fare delle operazioni le ha fatte.

Il modulo attuale? Cambiare sistema mi fa capire che ho a disposizione calciatori intelligenti. A me piace osare ma per le assenze non ho potuto farlo. Non esiste la ricetta perfetta. Quello che conta è vincere, il sistema attuale mi permetteva di avere sostanza a centrocampo oltre a poter disporre di altre situazioni.

Questo attuale non è il mio sistema preferito.

Giocare in uno stadio pieno fa piacere. In questo periodo ci abbiamo messo del nostro per allontanare i tifosi a causa dei risultati.

I ragazzi sanno che dobbiamo dare continuità. Si è parlato di una cessione di Forte ma noi siamo contenti di lui. Vedremo.

Arriverà un Perugia arrabbiato e dovremo fare molta attenzione. Per tanti aspetti questa è una delle partite peggiori da dover affrontare. I meriti di alcuni miglioramenti sono dei ragazzi. Le valutazioni le faremo alla fine. Io conosco solo il lavoro” .