Turchia, scandalo scommesse: in carcere 7 arbitri e il presidente di un club

Qualche settimana fa, il presidente della Federcalcio locale, Ibrahim Haciosmanoglu, aveva rivelato i risultati inquietanti dell’indagine della Procura di Istanbul in una conferenza stampa, affermando che 371 dei 571 arbitri attivi nei campionati professionistici del paese avevano conti presso società di scommesse e 152 di loro scommetteva regolarmente. Tra questi, 7 arbitri di altissimo livello. Haciosmanoglu aveva affermato che 10 arbitri avevano piazzato scommesse su oltre 10.000 partite ciascuno nell’arco di cinque anni, mentre alcuni hanno fatto una sola scommessa. Un arbitro avrebbe scommesso sulla bellezza di 18.227 partite.