De Laurentiis ribadisce la fiducia in Conte: «Dimissioni una favola, sintonia speciale»

Vincenzo Letizia 10 Novembre 2025 0 2 min read

Tra fermezza e sintonia: il chiarimento del patron azzurro sulla posizione del proprio allenatore

Napoli, 10 novembre 2025 – In un momento di forte tensione in casa Napoli, segnato dalla sconfitta maturata a Bologna e dalle forti dichiarazioni del suo allenatore, Antonio Conte, è stato proprio il presidente Aurelio De Laurentiis a mettere chiarezza con un messaggio pubblico indirizzato ai tifosi e alla piazza azzurra.

Nel post pubblicato sul profilo ufficiale in X (ex Twitter), De Laurentiis apre con una frase di taglio quasi didascalico: «Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte».  È un’affermazione che suona netta e risolutiva, perché arriva dopo i rumours sull’addio dell’allenatore – che si erano diffusi a seguito dello sfogo dello stesso Conte al termine della trasferta emiliana.

Ma non è solo una smentita. Il numero uno partenopeo porta il discorso oltre, descrivendo la relazione con Conte come un’alleanza fondata su valori comuni: «Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 “C”…», afferma, richiamando un legame che va oltre il contratto e coinvolge identità, sacrificio, appartenenza.

De Laurentiis non ha lasciato nulla al caso: ha voluto rassicurare tifosi e club sul fatto che la guida tecnica resti immutata, affermando con forza che Conte è «un uomo vero… capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione».

Questo intervento arriva in un momento delicato: la squadra ha mostrato segnali di vulnerabilità dopo la conquista dello Scudetto, e l’allenatore è apparso irritato dalle difficoltà.  L’effetto del post di De Laurentiis è duplice: da una parte placa le voci sul possibile divorzio, dall’altra lancia un messaggio interno alla rosa e allo staff: “qui non cambia guida, ma la responsabilità cresce”. Si tratta di un «asse umano» che il presidente vuole blindare senza ambiguità.

In definitiva, il vertice del club partenopeo ha scelto di puntare sulla stabilità. In un calcio sempre più incline alle rotture rapide e agli strappi improvvisi, questa dichiarazione appare quasi “vecchio stampo”: più rigore, più lealtà, più identità. I tifosi del Napoli, che attraversano una fase di nervosismo e attesa, trovano così una rassicurazione: l’uomo alla guida non cambia, l’obiettivo resta lo stesso, e la fiducia è confermata.

Per il club, adesso, inizia una nuova tappa. Non più soltanto festeggiamenti e applausi per lo Scudetto, ma una stagione in cui la compattezza interna sarà messa alla prova più che mai. E nel centro di tutto resta l’immagine di Conte, che non solo cerca risultati sul campo, ma reclama impegno fuori, disciplina, tensione costante. Il presidente l’ha ribadito con chiarezza: non si tratta solo di un tecnico, ma di un “uomo vero” che incarna cosa significa essere allenatore del Napoli.

Vincenzo Letizia

