Napoli, Conte pensa alla mossa a sorpresa: De Bruyne falso nueve contro il PSV

Vincenzo Letizia 21 Ottobre 2025

Il tecnico azzurro valuta l’ipotesi di schierare il fuoriclasse belga al centro dell’attacco: un esperimento tattico che potrebbe cambiare volto alla squadra.

Un’idea destinata a far discutere prende forma dal ritiro azzurro. Antonio Conte starebbe pensando di schierare Kevin De Bruyne come falso nueve nella delicata sfida di Champions di stasera contro il PSV Eindhoven. L’indiscrezione, riportata da La Repubblica, trova conferme negli ultimi allenamenti: il belga è stato provato da punta centrale, con licenza di arretrare per orchestrare la manovra e creare spazi per gli esterni offensivi.

Conte riflette: Højlund non ci sarà ancora bloccato dall’ infortunio e l’ipotesi di un attacco più tecnico e mobile stuzzica il tecnico salentino, da sempre attento agli equilibri ma pronto alle sorprese. Il “centravanti atipico” offrirebbe maggiore imprevedibilità offensiva, ma anche qualche rischio: meno profondità e più densità tra le linee.

L’esperimento De Bruyne centravanti potrebbe diventare la chiave per rilanciare il progetto azzurro e riportare entusiasmo in un gruppo ancora alla ricerca della propria identità viste le tante assenze.

Vincenzo Letizia

