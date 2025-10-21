CRONACA

Campania, scatta l’allerta gialla per temporali: interessate Napoli e costa

Vincenzo Letizia 21 Ottobre 2025 0 54 sec read

NAPOLI – Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo di livello giallo, valida dalle 18:00 di oggi fino alle 18:00 di domani, su buona parte del territorio regionale.
Il provvedimento integra e amplia l’avviso già in vigore per le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, area vesuviana) e 3 (Penisola sorrentina-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), estendendolo alle zone 5 (Tusciano-Alto Sele), 6 (Piana Sele-Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento).

Il sistema perturbato prevede precipitazioni intense, rovesci e temporali con rapida evoluzione, accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Le aree costiere, da Caserta al Cilento, saranno particolarmente interessate.

Tra i rischi attesi: allagamenti diffusi, innalzamento dei corsi d’acqua, scorrimento d’acqua su strade, caduta massi e possibili fenomeni franosi soprattutto nei territori già fragile. Si segnalano potenziali danni a coperture leggere e strutture esposte a vento e moto ondoso.

I Comuni coinvolti sono invitati ad attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e a mettere in campo disposizione preventive previste nei piani di protezione civile. Si raccomanda inoltre la verifica del verde pubblico e l’attenzione alle comunicazioni ufficiali.

