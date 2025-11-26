CRONACA

Terremoto ai Campi Flegrei: scossa martedì sera sentita da Pozzuoli a Bagnoli, in corso sciame sismico

Vincenzo Letizia 26 Novembre 2025 0 52 sec read

Un boato sordo, poi la terra che trema: poco prima delle 23:21 di martedì sera, l’area dei Campi Flegrei è stata scossa da un terremoto che molti residenti hanno percepito distintamente. La scossa è stata avvertita in tutta la caldera vulcanica: da Pozzuoli a Bacoli, passando per Quarto, fino ai quartieri occidentali di Napoli come Soccavo, Pianura, Bagnoli e Agnano.

Ma non si è trattato di un evento isolato: la scossa inaugurale è stata seguita da altre, di intensità minore, secondo i monitor dell’INGV. Di fatto, l’area è tornata ad essere attraversata da un nuovo sciame sismico.

La probabile origine è quella di un flusso bradisismico: un fenomeno tipico dell’area flegrea, che negli ultimi mesi ha già registrato un aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi sismici.

Per molti cittadini la notte è stata di paura – finestre che tremavano, oggetti che sussultavano, gente in strada – ma, al momento, non ci sono segnalazioni ufficiali di danni gravi né feriti. Le autorità locali restano in allerta: ogni nuova scossa, anche di lieve entità, viene attentamente monitorata per valutare eventuali rischi futuri.

 

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

