Terremoto ai Campi Flegrei: scossa martedì sera sentita da Pozzuoli a Bagnoli, in corso sciame sismico

Un boato sordo, poi la terra che trema: poco prima delle 23:21 di martedì sera, l’area dei Campi Flegrei è stata scossa da un terremoto che molti residenti hanno percepito distintamente. La scossa è stata avvertita in tutta la caldera vulcanica: da Pozzuoli a Bacoli, passando per Quarto, fino ai quartieri occidentali di Napoli come Soccavo, Pianura, Bagnoli e Agnano.
Ma non si è trattato di un evento isolato: la scossa inaugurale è stata seguita da altre, di intensità minore, secondo i monitor dell’INGV. Di fatto, l’area è tornata ad essere attraversata da un nuovo sciame sismico.
La probabile origine è quella di un flusso bradisismico: un fenomeno tipico dell’area flegrea, che negli ultimi mesi ha già registrato un aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi sismici.
Per molti cittadini la notte è stata di paura – finestre che tremavano, oggetti che sussultavano, gente in strada – ma, al momento, non ci sono segnalazioni ufficiali di danni gravi né feriti. Le autorità locali restano in allerta: ogni nuova scossa, anche di lieve entità, viene attentamente monitorata per valutare eventuali rischi futuri.