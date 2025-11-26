INTERVISTE

LE INTERVISTE – Napoli, Di Lorenzo: “Con Conte non c’è mai stata distanza. Dovevamo ritrovarci”

Vincenzo Letizia 26 Novembre 2025

Alla fine di una serata importante per il Napoli, reduce dal successo per 2-0 contro il Qarabag FK in Champions League, il terzino azzurro Giovanni Di Lorenzo si concede ai microfoni di Sky. Un’occasione per parlare di campo, di squadra… e di un nuovo inizio.

«C’era da dare segnali, soprattutto a noi stessi. Sono state settimane complicate, ma abbiamo dato due risposte importanti. Ci tenevamo a tornare alla vittoria in Champions — per i punti, ma anche perché oggi è l’anniversario della morte di Maradona. Bella serata, siamo contenti».

Cosa è cambiato?

«In questi giorni si percepiva già un’aria diversa e poi lo si vede in campo. Ci siamo parlati, dovevamo ritrovarci perché nelle ultime settimane non siamo stati al nostro livello migliore. Se alla base non c’è un gruppo unito, poi non ne esci dai momenti difficili».

Quindi con Antonio Conte — nonostante tutto — non c’è mai stata distanza?

«Quando uno si viene incontro, le parti non sono distanti. Dovevamo ritrovarci, l’abbiamo fatto… e siamo contenti».
Le parole di Di Lorenzo risuonano come un’iniezione di fiducia per una squadra alla ricerca di compattezza e identità dopo un periodo difficile. Non è un semplice ritorno alla normalità, bensì un momento di rilancio collettivo — dove il valore del gruppo torna protagonista. E la “ricomposizione” tra spogliatoio e panchina — stando alle sue dichiarazioni — sembra davvero aver avuto inizio.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

