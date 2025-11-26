LE INTERVISTE – Napoli, Di Lorenzo: “Con Conte non c’è mai stata distanza. Dovevamo ritrovarci”

Alla fine di una serata importante per il Napoli, reduce dal successo per 2-0 contro il Qarabag FK in Champions League, il terzino azzurro Giovanni Di Lorenzo si concede ai microfoni di Sky. Un’occasione per parlare di campo, di squadra… e di un nuovo inizio.

«C’era da dare segnali, soprattutto a noi stessi. Sono state settimane complicate, ma abbiamo dato due risposte importanti. Ci tenevamo a tornare alla vittoria in Champions — per i punti, ma anche perché oggi è l’anniversario della morte di Maradona. Bella serata, siamo contenti».

Cosa è cambiato?

«In questi giorni si percepiva già un’aria diversa e poi lo si vede in campo. Ci siamo parlati, dovevamo ritrovarci perché nelle ultime settimane non siamo stati al nostro livello migliore. Se alla base non c’è un gruppo unito, poi non ne esci dai momenti difficili».

Quindi con Antonio Conte — nonostante tutto — non c’è mai stata distanza?

«Quando uno si viene incontro, le parti non sono distanti. Dovevamo ritrovarci, l’abbiamo fatto… e siamo contenti».

Le parole di Di Lorenzo risuonano come un’iniezione di fiducia per una squadra alla ricerca di compattezza e identità dopo un periodo difficile. Non è un semplice ritorno alla normalità, bensì un momento di rilancio collettivo — dove il valore del gruppo torna protagonista. E la “ricomposizione” tra spogliatoio e panchina — stando alle sue dichiarazioni — sembra davvero aver avuto inizio.