Jacobelli – “Per la Juve, la supersfida del Maradona, col Napoli, sarà decisiva, il pari non le basterebbe

Xavier Jacobelli, opinionista tv, nonché giornalista sportivo molto conosciuto, si è espresso sull’emittente Sportitalia sulla gara di venerdì prossimo, in quel del Maradona tra Il Napoli capolista e la Juventus, in piena risalita. Quella tra azzurri e bianconeri sarà una partita sentitissima da ambo le tifoserie, del resto si tratta di un duello andato in scena per molti anni addietro. Ma ecco qui di seguito quanto affermato dall’editorialista sul big match:

“Quest’anno sembrava che la squadra di Allegri, visto l’inizio della stagione, a dir poco, fallimentare non rientrasse nel giro scudetto, invece la Juventus si è ripresa alla grande, forte delle otto vittorie consecutive e di una difesa difficile da perforare che non prende reti da ben 720 e passa minuti di gioco. Attualmente i bianconeri stanno facendo ciò che la tifoseria si attendeva alla vigilia del campionato, quando c’era da criticare io l’ho fatto senza pregiudizi ma adesso non posso che elogiare i giocatori del tecnico livornese capaci di scalare posizioni su posizioni, arrivando ad agguantare il Milan al secondo posto. Naturalmente gli azzurri sono ancora lontani e difficilmente potranno essere raggiunti, tuttavia la supersfida del Maradona, per la Vecchia Signora diventa decisiva, un eventuale risultato negativo potrebbe chiudere le porte ad ogni velleità di scudetto, pur se siamo ancora al girone di andata con tante giornate da disputare. Sarà bello vedere affrontarsi il migliore attacco e la migliore difesa del torneo, una partita nella partita stessa. I supporters delle due formazioni stanno vivendo l’attesa con estrema trepidazione; di solito quando c’è troppa pressione finisce che in campo subentri la paura di perdere e ne scaturisce un pareggio che ai partenopei non dispiacerebbe ma per la Juve equivarrebbe ad una sconfitta.”