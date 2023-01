Statistiche – Dal 94/95 la squadra campione d’inverno ha vinto il titolo in 18 occasioni su 28

Il Napoli, domenica, si è aggiudicato il platonico titolo di campione d’inverno con due turni di anticipo. Tale titolo, puramente statistico, non significa vincere sicuramente lo scudetto a fine stagione, tuttavia, nelle 90 edizioni della Serie A tenutesi fino al campionato 2021/22, solo due squadre campioni d’inverno, la Juventus nel 1935-36 e il Liguria nel 1938-1939 non si classificarono nelle prime posizioni. Dalla stagione 1994/95, ovvero dall’introduzione dei tre punti per la vittoria, nel 64% delle volte, per l’esattezza 18 su 28 campionati, la compagine prima in classifica e quindi campione d’inverno, al giro di boa, ha poi terminato il torneo cucendosi sulle maglie il triangolino tricolore. Per dovere di cronaca la formazione partenopea si è fregiata della carica di campione d’inverno in sette stagioni, compresa quella attuale, però soltanto in due occasioni, ha poi conseguito il titolo di campione d’Italia, come ben ricordiamo, nel 1987 e nel 1990. Recentemente gli azzurri hanno conseguito questo platonico traguardo nella stagione 2015/16 e nel campionato 2017/18, anno dei famosi 91 punti con Sarri in panchina ma non si aggiudicò lo scudetto, vinto in entrambe le occasioni dalla Juventus. Quest’anno sarà la volta buona? Lo scopriremo solo vivendo!