Spalletti a Dazn – Kim sostituito nel secondo tempo di Samp – Napoli solo per precauzione

Il difensore sudcoreano Kim, è uscito dal terreno del Ferraris alla fine della prima frazione di gioco di Sampdoria – Napoli e non è più rientrato, il che ha destato qualche preoccupazione tra i tifosi azzurri. Il tecnico dei partenopei, però, intervistato a Dazn, a fine gara, ha precisato che si è trattata di una sostituzione fatta soltanto per precauzione visto che nell’intervallo il centrale difensivo aveva accusato un risentimento muscolare, per cui era preferibile non mandarlo in campo nel secondo tempo, al fine di non rischiare un possibile infortunio che avrebbe significato uno stop di 20, 30 giorni. Con la vicinanza del big match con i bianconeri è stata una scelta molto plausibile per non perdere un calciatore fondamentale nello scacchiere dell’allenatore toscano.