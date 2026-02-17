Napoli – Incredibile incendio al Teatro Sannazaro di Chiaia, le fiamme si sono propagate in tutta la struttura, tanta paura tra i residenti della zona

Alle prime luci dell’alba, a Napoli, c’è stato uno spaventoso incendio nella zona di Chiaia, dove è andata a fuoco la cupola del Teatro Sannazzario, con le fiamme che si sono propagate, presto, in tutta la struttura. Il fumo denso, il fuoco alto, hanno messo in allarme i residenti della nota strada napoletana. ‘La Bomboniera di via Chiaia’, così veniva definito il Teatro Sannazzaro, fu edificato nell’antico chiostro dei Padri Mercenari spagnoli nel 1847. Un’antica struttura riconosciuta dal Mibac che, recentemente, ha portato alla ribalta spettacoli della tradizione popolare partenopea e non solo, fino a riportare in voga un genere ormai dimenticato, ossia il Cafè Chantant. Nell’ultimo periodo, il Sannazaro si era avvalso dell’aiuto di artisti di spessore come Leopoldo Mastelloni, Gino Rivieccio, Benedetto Casillo, Peppe Barra, Biagio Izzo, Lina Sastri, per poi mettere in scena le fortunatissime edizioni di spettacoli per ragazzi. L’incendio ha procurato molti danni all’interno del teatro, inoltre sembra che ci siano diverse persone intossicate dal fumo irresistibile ed alcune di esse sono state, pure trasportate in ospedale. Per il momento, non si conoscono le cause che hanno determinato il vasto incendio, il quale è stato spento dai pompieri, accorsi subito, solo un paio d’ore fa.