Mc Tominay – Lo scozzese sta recuperando, probabile la sua presenza a Bergamo, contro l’Atalanta, domenica alle15

Il forte centrocampista scozzese del Napoli, Scott Mc Tominay, rimasto fuori, contro la Roma, per un problema al gluteo, sta recuperando in fretta per non mancare, domenica prossima, a Bergamo, contro l’Atalanta, nel match della 26esima giornata di campionato. Non è ancora ufficiale la sua presenza con la Dea ma ci sono ottime probabilità che possa giocare titolare. La squadra di Antonio Conte ha assoluto bisogno di lui. Si attende soltanto il via libera del giocatore e dello staff medico per il suo rientro in campo. Per quanto riguarda Rrahmani, oggi sarà sottoposto agli esami strumentaliper conoscerel’entità del nuovo infortunio e deitempi direcupero del calciatore.