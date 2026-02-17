NEWS

Mc Tominay – Lo scozzese sta recuperando, probabile la sua presenza a Bergamo, contro l’Atalanta, domenica alle15

Armando Fico 17 Febbraio 2026 0 31 sec read

Il forte centrocampista scozzese del Napoli, Scott Mc Tominay, rimasto fuori, contro la Roma, per un problema al gluteo, sta recuperando in fretta per non mancare, domenica prossima, a Bergamo, contro l’Atalanta, nel match della 26esima giornata di campionato. Non è ancora ufficiale la sua presenza con la Dea ma ci sono ottime probabilità che possa giocare titolare. La squadra di Antonio Conte ha assoluto bisogno di lui. Si attende soltanto il via libera del giocatore e dello staff medico per il suo rientro in campo. Per quanto riguarda Rrahmani, oggi sarà sottoposto agli esami strumentaliper conoscerel’entità del nuovo infortunio e deitempi direcupero del calciatore.

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Pasquale Salvione: “La grande carica di Reina lo spingerà ad essere titolare domenica, è chiaro che la valutazione sarà fatta dallo staff medico”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista “Reina ieri sera si sentiva bene, vorrebbe […]

1 Aprile 2016 0 52 sec read

Gli interventi di Paolo Bargiggia a “Il Sogno Nel Cuore”

Mercato Juve, Bargiggia a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio: “Se esce Cr7 entra Dzeko. Per Locatelli quasi fatta. Lazio su Arthur” “All’Italia è andata bene se guardiamo […]

28 Giugno 2021 0 4 min read

Gli interventi di Gennaro Iezzo, Ciro Amore e Antonello Valentini a Radio Marte

A Radio Marte nella trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gennaro Iezzo, allenatore. “La Nazionale ci ha fatto sognare, Donnarumma ha preso molti gol e […]

12 Luglio 2021 0 1 min read

Infortunio Politano – Stamane si avrà l’esito dei test medici, in dubbio la sua presenza a Genova e a Braga

E’ costata cara la presenza dell’attaccante azzurro Matteo Politano nella gara del debutto di Spalletti sulla panchina della nazionale, che sabato ha impattato per 1 […]

11 Settembre 2023 0 33 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui