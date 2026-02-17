NEWS

CHAMPIONS LEAGUE – Oggi al via i playoff di andata, per accedere agli ottavi della prestigiosa manifestazione europea

Armando Fico 17 Febbraio 2026 0 24 sec read

Ritorna, quest’oggi,  la Champions League, con le gare di andata dei playoff che valgono l’accesso agli ottavi della prestigiosa competizione continentale. Per le italiane, la prima a scendere in campo sarà la Juventus che, alle 18,45 affronterà, in trasferta, il Galatasaray di Osimhen, quindi alle 21 sarà la volta dell’Atalanta, ospite del Borussia Dortmund. Domani, toccherà all‘Inter che si recherà in Norvegia per lo scontro, alle ore 21,  con il Bodo Glint. Le partite di ritorno, a campi invertiti, si disputeranno martedì 24 e mercoledì 25 febbraio prossimi.

