MONDAY NIGHT 25esima di A – Il Lecce sbanca Cagliari, tre punti fondamentali per Di Francesco in chiave salvezza

Armando Fico 17 Febbraio 2026 0 38 sec read

Nel Monday Night della 25esima giornata di serie A, il Lecce  ha trovato una vittoria pesantissima, contro il Cagliari, in Sardegna, per 2 a 0, un risultato che merrte i salentini  in diciassettesima posizione, con 24 punti , all pari di Genoa e Cremonese e distante dalla zona calda di tre lunghezze. A decidere lo scontro diretto sono state le reti di Gandelman e Ramadani, giunte nel secondo tempo. La compagine di Di Francesco fa, quindi un  bel balzo in avanti in classifica. Tuttavia, Caprile, estremo difensore rossoblù, si è reso colpevole su entrambi i gol dei giallorossi, per primo non è uscito sulla punizione di Sottil che Gandelman ha  spedito, di testa, in rete, poi si è fatto passare, sotto il corpo, sul tiro, non irresistibile, di Ramadani. Una serata no per l’ex azzurro.

