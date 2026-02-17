MONDAY NIGHT 25esima di A – Il Lecce sbanca Cagliari, tre punti fondamentali per Di Francesco in chiave salvezza

Nel Monday Night della 25esima giornata di serie A, il Lecce ha trovato una vittoria pesantissima, contro il Cagliari, in Sardegna, per 2 a 0, un risultato che merrte i salentini in diciassettesima posizione, con 24 punti , all pari di Genoa e Cremonese e distante dalla zona calda di tre lunghezze. A decidere lo scontro diretto sono state le reti di Gandelman e Ramadani, giunte nel secondo tempo. La compagine di Di Francesco fa, quindi un bel balzo in avanti in classifica. Tuttavia, Caprile, estremo difensore rossoblù, si è reso colpevole su entrambi i gol dei giallorossi, per primo non è uscito sulla punizione di Sottil che Gandelman ha spedito, di testa, in rete, poi si è fatto passare, sotto il corpo, sul tiro, non irresistibile, di Ramadani. Una serata no per l’ex azzurro.