NewsMix24

Champions League spareggi 2026: Mourinho sfida il Real Madrid, Inter favorita, Juve e Atalanta a rischio

Vincenzo Letizia 16 Febbraio 2026 0 1 min read

La notte degli spareggi riaccende l’Europa che conta e rimette al centro incroci dal sapore epico. Su tutti, la sfida tra il Benfica di José Mourinho e il Real Madrid, un confronto che profuma di rivincite e orgoglio. Il tecnico portoghese ritrova il suo passato e prova a scrivere un’altra pagina di teatro calcistico contro una squadra ferita ma sempre temibile.
Le prime otto della classifica hanno evitato i 180 minuti supplementari di una fase delicata della stagione, ma tra le big costrette agli esami di riparazione ci sono nomi pesanti. Il derby francese tra Paris Saint-Germain e Monaco promette scintille, mentre l’Atletico Madrid parte favorito contro il Club Brugge.
Capitolo italiane: l’Inter vede il traguardo contro il Bodø/Glimt, nonostante l’insidia del gelo nordico. Più tortuosa la strada della Juventus, chiamata a contenere il Galatasaray degli ex e dei bomber prolifici. Equilibrio anche per l’Atalanta, rinvigorita dalla nuova gestione ma attesa dal test contro il Borussia Dortmund.
Nelle altre competizioni europee cercano riscatto Bologna e Fiorentina, in una stagione fin qui avara di soddisfazioni. Gli spareggi rappresentano molto più di un turno preliminare: sono un crocevia emotivo e tecnico, dove ambizioni, orgoglio e storia si intrecciano. L’Europa entra nel vivo e, come sempre, non fa sconti a nessuno.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Mazzarri: “Sento il fuoco dentro”

Missione compiuta. Subito una vittoria, inizia nel migliore dei modi l’avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Torino. Netto 3-0, a regalare i primi tre […]

6 Gennaio 2018 0 1 min read

Alfredo-gol, Brescia sogna con l’altro Donnarumma

10 Dicembre 2018 0 21 sec read

Cutrone favorito su Piatek, tutte le probabili

1 Gennaio 1970 0 20 sec read

Summer School alla Dacia, chiusa la prima edizione

1 Gennaio 1970 0 16 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui