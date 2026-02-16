Champions League spareggi 2026: Mourinho sfida il Real Madrid, Inter favorita, Juve e Atalanta a rischio

La notte degli spareggi riaccende l’Europa che conta e rimette al centro incroci dal sapore epico. Su tutti, la sfida tra il Benfica di José Mourinho e il Real Madrid, un confronto che profuma di rivincite e orgoglio. Il tecnico portoghese ritrova il suo passato e prova a scrivere un’altra pagina di teatro calcistico contro una squadra ferita ma sempre temibile.

Le prime otto della classifica hanno evitato i 180 minuti supplementari di una fase delicata della stagione, ma tra le big costrette agli esami di riparazione ci sono nomi pesanti. Il derby francese tra Paris Saint-Germain e Monaco promette scintille, mentre l’Atletico Madrid parte favorito contro il Club Brugge.

Capitolo italiane: l’Inter vede il traguardo contro il Bodø/Glimt, nonostante l’insidia del gelo nordico. Più tortuosa la strada della Juventus, chiamata a contenere il Galatasaray degli ex e dei bomber prolifici. Equilibrio anche per l’Atalanta, rinvigorita dalla nuova gestione ma attesa dal test contro il Borussia Dortmund.

Nelle altre competizioni europee cercano riscatto Bologna e Fiorentina, in una stagione fin qui avara di soddisfazioni. Gli spareggi rappresentano molto più di un turno preliminare: sono un crocevia emotivo e tecnico, dove ambizioni, orgoglio e storia si intrecciano. L’Europa entra nel vivo e, come sempre, non fa sconti a nessuno.