CRONACA

Campi Flegrei, scossa di terremoto a Napoli avvertita dalla popolazione alle 4.17 di magnitudo 3.6

Vincenzo Letizia 25 Giugno 2026 0 1 min read

La nuova scossa ha provocato allarme tra la cittadinanza, già provata dal recente evento sismico avvenuto 24 ore prima nella stessa area.

Una forte scossa di terremoto ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei alle ore 4:17 della notte del 25 giugno 2026. Il sisma, avvertito distintamente dalla popolazione residente nell’area flegrea e in diversi quartieri del capoluogo, ha svegliato numerose persone, generando momenti di forte apprensione. La magnitudo registrata è di 3.6.
L’epicentro è stato localizzato in una zona densamente rilevata. Sui social network si sono rincorsi nel giro di pochi minuti decine di messaggi di utenti che segnalavano le aree in cui il movimento tellurico è stato avvertito in modo più nitido: tra queste Pozzuoli, Fuorigrotta, Posillipo, Quarto, Monte di Procida, Bacoli, Soccavo e Arco Felice.
La terra torna dunque a tremare a brevissima distanza dall’ultimo evento significativo: appena 24 ore prima, alle 3:00 di notte del 24 giugno, un’altra scossa di magnitudo 3.0 aveva già allertato la popolazione locale.

Pozzuoli, il comunicato del Comune

L’Amministrazione Comunale di Pozzuoli ha diffuso una nota ufficiale diffondendo i dati tecnici validati dall’Osservatorio Vesuviano:
“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 3.6 \pm 0.3, localizzato in località Arco Felice nei pressi di via Milisola. Il sisma si è prodotto alle ore 04:17 locale del 25/06/2026 (UTC 02:17 del 25/06/2026), alla profondità di 2,63 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.”
Le autorità ricordano che per ricevere maggiori informazioni e aggiornamenti costanti sull’evoluzione della fase di sollevamento legata al bradisismo e sui fenomeni correlati, è possibile consultare direttamente il sito web dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) oltre ai monitoraggi e ai bollettini ufficiali emessi con cadenza settimanale e mensile.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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