TERREMOTO: l’Irpinia chiama, i Campi Flegrei rispondono

Alle ore 00:51 del 26 ottobre 2025 è stata registrata una forte scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei, con magnitudo pari a 3,1 Richter.
Il fenomeno è parte di uno sciame sismico ancora in atto, segnalato dal Osservatorio Vesuviano e dal Comune di Pozzuoli: cinque scosse sono state localizzate tra i 3,7 km e gli 1,9 km di profondità nelle vicinanze di Gerolomini, della Solfatara e di via Pisciarelli ad Agnano.
Secondo l’amministrazione comunale, non si tratta di un evento collegato ai terremoti avvenuti in serata in Irpinia, che invece sono legati a movimenti di faglia; in questo caso il fenomeno è riconducibile al classico bradisismo della zona flegrea.
Il Comune di Pozzuoli ha diffuso un comunicato rivolto alla cittadinanza, invitando a segnalare eventuali danni o disagi contattando la Polizia Municipale oppure il servizio di Protezione Civile, e dichiarando che seguirà l’evolversi dello sciame insieme agli organi competenti fino alla sua conclusione.
Al momento non sono segnalati danni gravi, ma la presenza dell’attività sismica richiede attenzione e prudenza da parte degli abitanti della zona flegrea.