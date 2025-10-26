CRONACA

TERREMOTO: l’Irpinia chiama, i Campi Flegrei rispondono

Vincenzo Letizia 26 Ottobre 2025 0 51 sec read

Alle ore 00:51 del 26 ottobre 2025 è stata registrata una forte scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei, con magnitudo pari a 3,1 Richter.
Il fenomeno è parte di uno sciame sismico ancora in atto, segnalato dal Osservatorio Vesuviano e dal Comune di Pozzuoli: cinque scosse sono state localizzate tra i 3,7 km e gli 1,9 km di profondità nelle vicinanze di Gerolomini, della Solfatara e di via Pisciarelli ad Agnano.
Secondo l’amministrazione comunale, non si tratta di un evento collegato ai terremoti avvenuti in serata in Irpinia, che invece sono legati a movimenti di faglia; in questo caso il fenomeno è riconducibile al classico bradisismo della zona flegrea.
Il Comune di Pozzuoli ha diffuso un comunicato rivolto alla cittadinanza, invitando a segnalare eventuali danni o disagi contattando la Polizia Municipale oppure il servizio di Protezione Civile, e dichiarando che seguirà l’evolversi dello sciame insieme agli organi competenti fino alla sua conclusione.
Al momento non sono segnalati danni gravi, ma la presenza dell’attività sismica richiede attenzione e prudenza da parte degli abitanti della zona flegrea.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Dichiarazione neo presidente provincia di Salerno Vincenzo Napoli

Dichiarazione del neo presidente della provincia di Salerno Vincenzo Napoli: “Sono felice ed orgoglioso dell’ampio consenso espresso dai colleghi sindaci ed amministratori. Questo voto dimostra […]

6 Aprile 2025 0 44 sec read

Lo sport italiano dice addio a Lea Pericoli, la signora del tennis tricolore

Lo sport italiano piange una delle figure più rappresentative, Lea Pericoli. L’ex tennista milanese si è spenta a ottantanove anni lasciando un vuoto nella disciplina che […]

4 Ottobre 2024 0 1 min read

Campania, scatta l’allerta gialla per temporali: interessate Napoli e costa

NAPOLI – Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo di livello giallo, valida dalle 18:00 di oggi fino alle […]

21 Ottobre 2025 0 54 sec read

Terremoto a Napoli, forti scosse ai Campi Flegrei di magnitudo 4.4 e 3.5: in corso uno sciame sismico | Stop a lezioni in scuole e Università

La scossa principale è stata localizzata in mare, in un punto molto in prossimità della costa a Ovest del rione Terra

13 Maggio 2025 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui