De Laurentiis prende tempo: “Di Allegri parleremo solo dopo l’ufficialità”

Il Napoli continua a programmare il proprio futuro, ma per l’annuncio del nuovo allenatore bisognerà attendere ancora. A confermarlo è stato il presidente Aurelio De Laurentiis, intervenuto a margine di un evento in città, dove ha affrontato diversi temi legati all’attualità azzurra: dalla scelta della nuova guida tecnica fino alle celebrazioni per il Centenario del club.

Le indiscrezioni che accostano con insistenza Massimiliano Allegri alla panchina partenopea trovano sempre più conferme, ma il patron azzurro ha preferito mantenere il massimo riserbo. Interpellato dai giornalisti sui tempi dell’annuncio, De Laurentiis ha risposto con una battuta: “Sono appena atterrato da Los Angeles, aspettate“.

Successivamente il presidente ha chiarito la posizione della società: “Di Allegri non se ne può parlare fino a quando non lo avremo ufficializzato“. Una dichiarazione che lascia intendere come il matrimonio tra il tecnico livornese e il Napoli sia ormai indirizzato, ma che al tempo stesso invita alla prudenza fino alla conclusione formale dell’operazione.

De Laurentiis ha poi spiegato la filosofia che guida le scelte del club: “Le scelte si fanno sulla continuità“. Un concetto che sembra indicare la volontà di proseguire il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni, cercando di consolidare il ruolo del Napoli ai vertici del calcio italiano e internazionale.

Nel corso dell’incontro il numero uno azzurro ha rivolto lo sguardo anche al futuro prossimo della società, che si appresta a vivere una stagione storica. Il 2026-2027 coinciderà infatti con il Centenario del Napoli, un traguardo che il club intende celebrare con una lunga serie di iniziative.

“Dal primo agosto al 31 luglio del prossimo anno ci saranno tanti giorni di festeggiamento, già pianificati. Noi già a luglio inizieremo con qualcosa, addirittura prima del ritiro“, ha annunciato De Laurentiis, anticipando un calendario ricco di eventi dedicati alla ricorrenza.

Infine, il presidente ha ribadito le ambizioni sportive della società. “Siamo l’unica squadra che è andata sempre più su. Dobbiamo restare lì e cercare di migliorare in Europa“, ha concluso, fissando l’obiettivo di un ulteriore salto di qualità sul palcoscenico continentale, da tempo considerato la prossima grande sfida del progetto Napoli.

Mentre i tifosi attendono l’annuncio ufficiale del nuovo allenatore, De Laurentiis sceglie la linea della prudenza e rimanda ogni discorso su Allegri ai tempi opportuni. Nel frattempo il Napoli guarda avanti, tra le ambizioni europee e l’emozione di un Centenario che si preannuncia come uno degli eventi più significativi della storia del club azzurro.