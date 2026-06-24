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Coppa Italia 2026/27: il tabellone prende forma. Possibile Juventus-Napoli ai quarti, derby di Milano all’orizzonte

Vincenzo Letizia 24 Giugno 2026 0 1 min read

La Coppa Italia Frecciarossa 2026/27 è pronta ad alzare il sipario. Dal 14 agosto scatteranno i trentaduesimi di finale, primo atto di un percorso che porterà alla finale di Roma. La Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone completo e gli accoppiamenti delle squadre partecipanti, delineando già possibili sfide di altissimo livello nei turni successivi. Le prime otto classificate dell’ultimo campionato — Inter, Bologna, Milan, Como, Roma, Juventus, Atalanta e Napoli — entreranno in scena direttamente dagli ottavi di finale tra dicembre 2026 e gennaio 2027, ma il quadro degli incroci consente già di immaginare un percorso ricco di sfide affascinanti.

Napoli, percorso subito impegnativo

Per il Napoli il tabellone non si presenta affatto morbido. Gli azzurri, inseriti nella parte bassa del lato destro, potrebbero infatti ritrovarsi di fronte la Juventus già ai quarti di finale, in quello che sarebbe uno degli incroci più attesi dell’intera manifestazione.
Un eventuale passaggio del turno spalancherebbe poi le porte a una possibile semifinale contro Atalanta o Roma, altre due squadre che negli ultimi anni hanno sempre avuto ambizioni importanti sia in campionato che nelle coppe.
In sostanza, il cammino verso l’Olimpico potrebbe trasformarsi in una vera e propria maratona di big match.

Derby di Milano possibile in semifinale

Anche l’altra metà del tabellone promette spettacolo. Inter e Milan sono infatti collocate nello stesso lato e, qualora rispettassero il pronostico, potrebbero incrociarsi in una semifinale che avrebbe inevitabilmente il sapore di un derby europeo.
Attenzione però anche al Bologna, protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni, e al Como, autentica sorpresa dell’ultimo campionato e testa di serie grazie allo straordinario piazzamento ottenuto in Serie A.

Una Coppa che parte subito forte

La struttura del tabellone lascia intravedere un’edizione particolarmente equilibrata. Se da una parte il Napoli dovrà guardarsi da Juventus, Roma e Atalanta, dall’altra Inter e Milan sembrano destinate a contendersi il ruolo di favorite del proprio lato. Naturalmente il fascino della Coppa Italia risiede proprio nella sua imprevedibilità: prima che le grandi entrino in scena, ci saranno i trentaduesimi e i sedicesimi di finale, con tante squadre pronte a sognare l’impresa e a stravolgere i piani delle favorite.
La corsa verso Roma è appena cominciata, ma il tabellone ha già acceso la fantasia dei tifosi.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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