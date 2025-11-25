NEWS

IL PARERE – Ghoulam: “Napoli, che prestazione. Cancellati tutti i problemi, ora testa al futuro”

Vincenzo Letizia 25 Novembre 2025 0 1 min read

Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, dopo il successo degli azzurri contro il Qarabag è intervenuto al microfono di Sky Sport per commentare la prestazione:

Per me oggi il Napoli ha fatto una grandissima partita, è stata un’ottima prova. Bel gioco e tantissime occasioni. Forse poteva fare di più dal punto di vista offensivo, il 3-0 o 4-0 si poteva andare a cercare.

In generale ho visto una grande prestazione degli azzurri. Oggi cancelliamo tutti i problemi che ci sono stati attorno alla squadra e guardiamo solo al futuro. Non dimentichiamo comunque che il Napoli ha perso dei giocatori molto importanti, è una stagione difficile, ma non sono state fatte partite bruttissime fino a questo momento. Si è parlato tanto, ma il Napoli sta bene“.

In una serata che sembrava dover dire molto più del semplice risultato, le parole di Ghoulam assumono allora il peso di un invito alla calma e alla fiducia. Il Napoli riparte da una prestazione solida, da un gruppo che ha saputo reagire alle difficoltà e da una vittoria che può rappresentare un punto di svolta. Cancellare il passato non è mai semplice, ma ritrovare compattezza e identità è già un passo verso la direzione giusta. Ora resta da capire se questa sia stata soltanto una parentesi positiva o l’inizio reale del nuovo percorso azzurro. Di certo, come suggerisce l’ex terzino, è il futuro a dover parlare.

