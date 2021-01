Di Marzio: “Zielinski? Una gara buona e poi scompare. Lozano è in forma strepitosa”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore.

“Dove arriverà il Napoli quest’anno? L’obiettivo è ovviamente la Champions League ma non è facile. In Coppa Italia siamo andati avanti ma l’obiettivo è la Champions. L’Atalanta gioca molto bene, si sta confermando e compra i giocatori giusti, ha una presidenza seria. Il figlio giocava al Chelsea, capiscono di calcio. Spero che il Napoli vada in Champions ma è molto difficile. Bakayoko? E’ stanco, sta giocando ogni 3 giorni, bisognava farlo riposare. Per me il modulo 4-3-3 è l’ideale, il centrocampo era inesperto ma svelto, rapido. Lozano? Sta in una forma strepitosa, si sacrifica, bisogna dare atto che Gattuso l’ha completamente trasformato. Ma sul modulo non si discute, Mertens non può giocare sottopunta e si devono fare delle scelte ben precise.

Zielinski? Fa una partita buona e poi scompare. Fa una grandissima partita e poi nella seguente sta lì incantato in mezzo al campo. Perché il Napoli è così discontinuo? Per me la questione riguarda la personalità. Bisogna prendere giocatori già vincenti, ci sono giocatori che non hanno mai giocato una finale e poi ovviamente quando devono giocarle se la fanno sotto. Benitez? Fa tutto lui, la tipologia sua è quella di fare anche il manager. De Zerbi o Juric? Mi piacciono tutti e due, più il primo perché conosce tutti i giocatori e si fa comprare soltanto chi vuole lui. Gioca alla Guardiola. Juric invece è più pratico, più scaltro. Gattuso si adegua ai giocatori che ha”.