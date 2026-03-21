La Guinea prende spunto dal caso Senegal e chiede la Coppa d’Africa 1976 al…Marocco

L’ultima sfida del girone diventò una finale a tutti gli effetti a causa della classifica: la Guinea poteva conquistare la Coppa con una vittoria, al Marocco bastava un pareggio. Ma dopo il gol dei guineani intorno alla mezz’ora, i calciatori marocchini lasciarono il campo per protestare contro una decisione arbitrale e rientrarono solo dopo più di 10 minuti. Nel finale, poi, il Marocco trovò il pareggio a pochi minuti dal 90′ e sollevò il trofeo grazie all’1-1 e al punto conquistato.