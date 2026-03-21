EDITORIALE – Napoli, quarto successo di fila e missione compiuta, centrato l’obiettivo di sfruttare il calendario favorevole

Malgrado la squadra di Conte non stia fornendo delle prestazioni brillanti, nelle ultime quattro partite, sfruttando al meglio il calendario molto agevole ha sempre vinto, di misura. Ieri, nell’anticipo di Cagliari, ci ha pensato il rientrante Mc Tominay a regalare alla piazza napoletana ed al mister un’altra vittoria dopo quelle con il Verona, il Torino e il Lecce. Di sicuro, questi risultati stanno mettendo pressione alle due milanesi che, in questo periodo non vivono momenti esaltanti. Il Napoli ha recuperato ben cinque punti ai nerazzurri e quattro ai rossoneri, prossimi avversari ,alla ripresa del campionato, nella serata di Pasquetta, in quel del fortino azzurro. Oggi, i partenopei si godono la piazza d’onore in attesa della gara del Milan e accorciano, naturalmente, per adesso, sulla capolista, lontana solo sei lunghezza. Nel capoluogo lombardo sta serpeggiando un certo timore, visto che gli azzurri stanno viaggiando ad una media scudetto E’ ancora fresco nella memoria degli interisti il sorpasso, al fotofinish, nella penultima giornata del passato torneo, in cui il Napoli staccò i rivali di un punto, punto che mantenne anche nell’ultima partita in casa col Cagliari, battendo i sardi e vanificando il successo dei nerazzurri a Como. Entrambe le compagini fecero loro i rispettivi match per 2 a 0. Il tecnico leccese che sta quasi per raggiungere l’obiettivo prefissato, in estate con la società, ovvero classificarsi tra le prime quattro., non si accontenta più del piazzamento Champions e sogna di fare un altro sgambetto alla beneamata. Infatti ha invitato i suoi giocatori a non mollare la presa e a metterci l’anima in campo con la massima determinazione cercando di finalizzare molto di più. nella speranza di altri passi falsi dell’Inter. Tuttavia, io sono realista e non un sognatore e credo che l’attuale capolista resterà tale fino alla fine: i nerazzurri hanno risentito delle assenze di Lautaro Martinez e di Bastoni e di Calhanoglu, i quali rientreranno, probabilmente, dopo la sosta delle Nazionali per cui, facilmente vedremo un’altra squadra. Tornando al Napoli, che finalmente, non ha subito gol, dopo 11 gare consecutive, con i rossoblù, i big non sono stati all’altezza del loro valore, per il belga e per i subentranti Anguissa e Alisson Santos, più ombre che luci, mentre lo scozzese ex United, è stato nuovamente il migliore in campo facendo la differenza e non solo per la rete vincente. Ora, il campionato si ferma, sicuramente trascorreremo una santa Pasqua tranquilla, poi vedremo se sarà pure una bella Pasquetta, al ritiro dalle varie scampagnate e picnic all’aperto.